32 اثر در حال بازسازی/نوسازی خانه نظامی گنجوی و امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد حسین فرمهینی فراهانی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: مرمت بام حمام تاریخی چهار فصل که از نفوذ نم و رطوبت آسیب دیدگی بسیاری دیده بود با تلاش کارکنان و مرمت گران این سازمان مورد ترمیم قرار گرفته و از افزایش پوشیدگی و تخریب این بنای تاریخی جلوگیری شد.

وی اضافه کرد: همچنین مرمت و استحکام بخشی بنای تاریخی منزل معتمدالایاله آشتیان، مرمت و باز سازی قسمتهایی از منزل هدایت الله وزیر دفتری آشتیان و استحکام بخشی و مرمت بخشی از بنای تاریخی منزل میرزا حسن آشتیانی، مرمت و بازسازی منزل ضیایی تفرش، بازسازی طاقهای فروریخته و شاه نشین تکیه زاغرم تفرش، مرمت و استحکام بخشی حمام مشهد تفرش و نیز مرمت و بازسازی تکیه فرمهین که به عنوان موزه مشاهیر و مفاخر فراهان از اقداماتی است که هم اینک توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در حال انجام است.

فراهانی به دیگر برنامه های این سازمان در احیا و مرمت آثار تاریخی استان اشاره و خاطرنشان کرد: تکمیل عملیات مرمتی قلعه بهادری اسفندان که یکی از بناهای مستعد سرمایه گذاری با کاربری مهمانسرا است و بنای تاریخی درمانگاه دهنو خنداب، مرمت گنبد امامزاده آستانه و قسمتهای پیرامون بنا، مرمت بخشی از حمام ملاباقرشازند، مرمت و اجرای آجر فرش شبستان مسجد آخوند و پاکسازی بدنه های داخلی آن، بازسازی دیوارهای فروریخته حمام تاریخی طرمز و مرمت بام این بنای تاریخی، مرمت حمام تاریخی سنجان به عنوان موزه مردم شناسی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی بر ضرورت اختصاص اعتبار کافی به منظور سرعت بخشیدن به اجرای عملیات بازسازی و مرمت آثار تاریخمی استان مرکزی تاکید کرد و افزود: در صورت تأمین اعتبار اجرای آجر فرش و احیاء سر در تاریخی مسجد شبستان سنجان و انجام مرمت اضطراری در کاروانسراهای گلشن و آقایی در بازار اراک که به صورت امانی و با نظارت کارشناسان این سازمان صورت گرفته است.

خانه نظامی گنجوی و امیر کبیر نوسازی می شود

وی در ادامه گفت: از جمله خانه هایی که مرمت و نوسازی آنها در اولویت کاری میراث فرهنگی است خانه نظامی گنجوی وخانه منسوب به امیر کبیر در دو روستای تفرش و فراهان است.

وی همچنین از برنامه ریزی برای مرمت بنای تاریخی امامزاده سید احمد هزاوه در این روستا خبر داد و ادامه داد: مرمت و تثبیت تزئینات گچبری امامزاده عبداله کودزر ومرمت و باز سازی بام امامزاده عبداله فارسیجان و تثبیت تزئینات نقاشی اطراف بقعه، تکمیل عملیات مرمتی قلعه سالار محتشم خمین و آماده سازی آن جهت بهره برداری ، مرمت و باز سازی پل حاج مرتضی خمین ، و کمک به ادامه عملیات مرمتی بیت تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) که یکی از بهترین نمونه کارهای مرمت در این بنای تاریخی سرعت بیشتری خواهد گرفت.

فراهانی مرمت و بازسازی شبستان مسجد مس سر دلیجان با همکاری هئیت امناء این مسجد را از اقدامات مشارکتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در راستای بهبود وضعیت این اماکن عنوان کرد و افزود: مرمت و بازسازی بدنه ها در بافت تاریخی نراق و کمک به مرمت مسجد امام حسن نراق با همکاری شهرداری این شهر در حال انجام است.

وی مرمت و بازسازی بنای تاریخی گنبد چهار سوق ساوه، مرمت و استحکام بخشی بنای تاریخی امامزاده عبدالمطلب (ع) پیک زرندیه، مرمت قسمت ورودی بقعه امامزاده پنج تن زرندیه و نیز مرمت بخشی از تزئینات گنبد و زیر گنبد مسجد جامع ساوه و بازسازی طاقهای فروریخته ضلع جنوب شرقی مسجد از اقدامات دیگر این سازمان در مرمت بناهای تاریخی استان مرکزی است.

به گفته وی، مرمت گنبد امامزاده محمد (ع) تفرش نیز در حال انجام است که عملیات اجرایی آن تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: مهمترین مشکل حاضر حوزه حفظ و احیاء را کمبود اعتبارات به ویژه در حوزه شهرستان اراک است چرا که پروژه کف سازی بازار اراک حجم بزرگی از اعتبارات سال جاری این سازمان در اراک به خود اختصاص داد که در صورت عدم توجه مسئولان به این موضوع، ادامه عملیات مرمتی در سایر ابنیه شهرستان با مشکل جدی مواجه خواهد شد.