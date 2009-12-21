بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس به10 دستگاه دیالیز مجهز شد

سید امیررضا مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: به منظور بهبود کیفیت خدمات رسانی به بیماران دیالیزی استان، بخش همودیالیز رازی بیمارستان شهید محمدی به 10 دستگاه دیالیز گامبرو مجهز شد.

وی افزود: این دستگاه ها توسط وزارت بهداشت و از محل اعتبارات هیئًت امنایی صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خریداری شده و در حدود یک میلیارد و 580 میلیون ریال در این زمینه هزینه شده است.

مصباحی خاطرنشان کرد: در راستای توسعه سلامت و ارائه خدمات بیشتر و مطلوبتر، دستگاه های دیالیز گامبرو که جایگزین دستگاه های دیالیز آی دنتا شده است از کیفیت و استاندارد بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: عملکرد این دستگاه های جدید با پودر بی کربنات است و نسبت به دستگاه های سابق که از پودر استات استفاده می کردند، بسیار مطلوب و کیفیت دیالیز را در بیماران دیالیزی بهبود می بخشد، بطوریکه بی کربنات مستقیماً وارد خون بیمار دیالیزی می شود و این امر سبب می گردد تا بیمار دیالیزی دچار افت فشار خون نگردد و بهبودی چشمگیری در حال عمومی بیمار مشاهده می شود.