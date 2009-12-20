به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اینترنتی سینمای اروپا با دعوت از تهیه‌کنندگان و کارگردانان فیلم‌های سوئدی که در سال 2009 از جشنواره‌های جهانی جایزه گرفته‌اند، جشنی برپا کرد.56 فیلم کوتاه، مستند و بلند سوئدی سال 2009 برنده 145 جایزه شدند. در حالی که سینمای سوئد سال 2008 حدود 60 جایزه از جشنواره‌های بین‌المللی دریافت کرده بود.

سینمای دانمارک که تاکنون پیشگام سینمای منطقه اسکاندیناوی بود، در دو سال اخیر جای خود را به سینمای سوئد داده و فیلم‌های برگزیده این منطقه شمالی اروپا از این کشور می‌آیند. فیلم سینمایی "پاتریک 1.5 ساله" ساخته الا لمهاگن با کسب 12 جایزه پیشتاز محصولات امسال سینمای سوئد بوده و پس از آن "دختر" فردریک ادفلدت با دریافت 10 جایزه قرار دارد.

در میان فیلم‌های سینمای غیر داستانی هم انیمیشن کوتاه "بردگان" ساخته هانا هلیبورن و دیوید آرونوویچ 13 جایزه از جشنواره‌های بین‌المللی برده و جدیدترین ساخته پاتریک اکلاند مشهورترین فیلمساز سینمای کوتاه سوئد "به جای اجی مجی لاترجی" در فهرست نامزدهای جایزه اسکار فیلم کوتاه قرار گرفته است.

پیا لوندبرگ مدیر بخش بین‌الملل موسسه فیلم سوئد در این زمینه گفت: سال 2009 رکوردی تازه در زمینه موفقیت سینمای سوئد در عرصه بین‌المللی رقم زده است. فیلم‌های سوئدی توجه جشنواره‌های معتبر بین‌المللی را به خود جلب کرده و برخی محصولات این کشور در اکران خارجی با فروش‌های قابل توجه روبرو شده‌اند.