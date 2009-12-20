مشعل گاز شهرهای فردوس و اسلامیه در خراسان جنوبی روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در این مراسم با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: برای گازرسانی به فردوس و اسلامیه علاوه بر اجرای حدود 210 کیلومتر خط انتقال به قطر 20 اینچ، تاکنون بالغ بر 170 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع اجرا و بالغ بر یک هزار و 700 علمک گاز نصب شده است.

حسن افتخاری گفت: نصب باقیمانده علمک های مورد نیاز این دوشهر در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص گازرسانی به روستاهای استان گفت: شش روستای شهرستان بیرجند طی هفته دولت برای گاز رسانی در دستور کار قرار گرفت که شامل امیرآباد، حاجی آباد، چهکند بالا و پایین، دهنو و شمس آباد است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی بیان داشت: در حال حاضر میزان پیشرفت کلی این پروژه ها در روستاها 70 درصد است و براساس برنامه یک ساله، تعیین شده تا شهریور سال آینده به اتمام می رسد.

به گفته وی در قاین نیز پنج روستا در حال گازرسانی است که تعهد آنها هم یکساله بوده و با اتمام این پروژه ها، فاز دوم گازرسانی به روستاها آغاز خواهد شد.

افتخاری یکی از بهترین روشهای توسعه سیستم گازرسانی به نقاط جدید را صرفه جویی و مصرف بهینه گاز طبیعی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر چنانچه هر یک از مشترکان گاز طبیعی در سطح کشور اقدام به صرفه جویی در مصرف گاز معادل مصرف فقط یک دستگاه بخاری خود نماید در مجموع امکان تأمین گاز برای حدود دو میلیون مصرف کننده جدید فراهم کرد و با صرفه جویی حاصل از آن می توان روزانه تعداد 20 مدرسه در کشور ساخت.

استاندار خراسان جنوبی نیز درخصوص پروژه گازرسانی به شهر فردوس اظهار داشت: اجرای پروژه گازرسانی در هر منطقه یکی از مهمترین عوامل و زیر ساخت های توسعه آن منطقه محسوب می شود.

قهرمان رشید بیان داشت: بهره برداری از پروژه گازرسانی به فردوس و اسلامیه که با اعتباری بالغ بر 750 میلیارد ریال اجرایی شده یکی از مهمترین پروژه های منطقه است.

یادآوری می شود، همزمان با بهره برداری از این پروژه ساختمان اداری - عملیاتی اداره گاز شهرستان فردوس نیز در در زمینی به مساحت 950 متر مربع و زیربنایی معادل 472 متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفت.