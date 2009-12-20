  1. استانها
  2. قم
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۷

جهت توزیع در ایام نوروز؛

2500 تن سیب و پرتقال در قم ذخیره‌سازی شد

2500 تن سیب و پرتقال در قم ذخیره‌سازی شد

قم - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان قم از برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی میوه جهت ایام نوروز خبر داد و گفت: مردم نگران تهیه میوه در آن ایام نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، امیر محمدی‌چهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برنامه‌ریزی‌ کاملی توسط سازمان بازرگانی با کمک اصناف، تشکلها و مباشران بخش خصوصی به‌ منظور ذخیره سازی میوه در ایام نوروز خبر داد و گفت: شهروندان قمی نگران تهیه میوه شب عید نباشند.

وی اظهار داشت‌: در راستای سیاستهای تنظیم بازار و رفاه حال شهروندان‌، سازمان بازرگانی مانند سالهای گذشته اقدام به خرید و ذخیره سازی میوه جهت ایام عید سال 89 کرده است.

وی از خرید دو هزار و 500 تن پرتقال و هزار تن سیب درختی جهت تنظیم بازار ایام عید خبر داد و افزود: با توجه به استقبال شهروندان عزیز در سالهای گذشته امسال حدود 80 درصد پرتقال و 30 درصد سیب نسبت به سالهای گذشته اضافه خواهد شد که به تدریج از استانهای مازندران و آذربایجان شرقی حمل و در سردخانه‌های استان نگهداری می‌شود‌.

محمدی چهر همچنین به قیمت میوه در ایام عید اشاره و تصریح کرد: قیمت میوه‌ها در این ایام به صورت سراسری تابع قیمت وزارت بازرگانی در کل کشور خواهد بود.

معاون بازرگانی داخلی اظهار داشت‌: علاوه بر میوه‌هایی همچون سیب و پرتقال در صورت بروز اشکال در توزیع، سازمان بازرگانی اقدام به خرید و ذخیره‌سازی موز نیز خواهد کرد.

زمان توزیع میوه‌های شب عید از نیمه دوم اسفندماه تا پایان فروردین ماه سال 89 خواهد بود‌.

کد مطلب 1003759

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها