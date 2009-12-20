به گزارش خبرنگار مهر در قم، امیر محمدی‌چهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برنامه‌ریزی‌ کاملی توسط سازمان بازرگانی با کمک اصناف، تشکلها و مباشران بخش خصوصی به‌ منظور ذخیره سازی میوه در ایام نوروز خبر داد و گفت: شهروندان قمی نگران تهیه میوه شب عید نباشند.



وی اظهار داشت‌: در راستای سیاستهای تنظیم بازار و رفاه حال شهروندان‌، سازمان بازرگانی مانند سالهای گذشته اقدام به خرید و ذخیره سازی میوه جهت ایام عید سال 89 کرده است.



وی از خرید دو هزار و 500 تن پرتقال و هزار تن سیب درختی جهت تنظیم بازار ایام عید خبر داد و افزود: با توجه به استقبال شهروندان عزیز در سالهای گذشته امسال حدود 80 درصد پرتقال و 30 درصد سیب نسبت به سالهای گذشته اضافه خواهد شد که به تدریج از استانهای مازندران و آذربایجان شرقی حمل و در سردخانه‌های استان نگهداری می‌شود‌.



محمدی چهر همچنین به قیمت میوه در ایام عید اشاره و تصریح کرد: قیمت میوه‌ها در این ایام به صورت سراسری تابع قیمت وزارت بازرگانی در کل کشور خواهد بود.



معاون بازرگانی داخلی اظهار داشت‌: علاوه بر میوه‌هایی همچون سیب و پرتقال در صورت بروز اشکال در توزیع، سازمان بازرگانی اقدام به خرید و ذخیره‌سازی موز نیز خواهد کرد.

زمان توزیع میوه‌های شب عید از نیمه دوم اسفندماه تا پایان فروردین ماه سال 89 خواهد بود‌.