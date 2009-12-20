به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایچ، یکشنبه هفته گذشته وقتی نمازگزاران مسلمان برای اقامه نماز در مسجد بلال جمع شدند با اقدامات خرابکارانه افرادی متعصب و نژادپرست رو به رو شدند که مسلمانان فرانسه را با شعارها و اقدامات شنیع هدف گرفته بودند.

اقدامت خرابکارانه در مسجد بلال شرق شهر تولوز تنها نمونه ای از رفتارهای جمعیت فرانسه با اقلیت مسلمان این کشور است که بیشتر الجزایری تبار محسوب می شوند و طی سالهای اخیر در این شهر سکنی گزیده اند.

پاسکال بوگی شهردار این شهر این اقدام نژادپرستانه را محکوم کرد و پلیس متعهد شد عاملان این خرابکاری را دستگیر کند.

اما برای عبدالملک بورقبا رئیس انجمن اسلامی کستره این خرابکار نشانه ای نگران کننده بود. براساس اظهارات وی، نشانه ها همه جای فرانسه هستند و از هفته گذشته که بحث هویت ملی از سوی نیکولاسارکوزی رئیس جمهور آغاز شده این فضا تیره و تارتر شده است.

وی یادآور شد: همزمان با این بحث یک کمیته پارلمانی درباره ضرورت پوشش کامل بدن از سوی زنان مسلمان یا برقع را بررسی می کند و آندره گرین رئیس این کمیته هفته گذشته این نوع پوشش را غیرمتمدنانه توصیف کرد، از سوی دیگر وزیر کشور فرانسه خواستار ممنوعیت این نوع پوشش در ساختمانهای عمومی چون شهرداریها و بیمارستانها شد و گفت: در فرانسه جایی برای برقع وجود ندارد.

یک گروه از قانونگذاران از ائتلاف سارکوزی به نام اتحاد جنبش میهن پرست قانونی را برای منع نصب پرچم کشورهای خارجی در مراسم عروسی مهاجران در سالن شهرداری پیشنهاد کرده اند.

آندر ولنتین شهرداری یک شهر کوچک در فرانسه از ائتلاف سارکوزی هفته گذشته در بحث هویت ملی دولت هشدار داد که تا چندی دیگر جمعیت مهاجران از فرانسوی ها بیشتر می شود مگر اینکه چاره ای برای متوقف کردن این جریان بیندیشیم.

عبدالملک بورقبا گفت: تمام این رویکردها و بحث هویت ملی این تنشها را موجب شده است.

براساس نظر سنجی های انجام شده از افکار عمومی 55 درصد از مردم اعتقاد دارند مطرح شدن بحث هویت ملی غیرضروری بوده است، از سوی دیگر 42 درصد اعتقاد دارند این بحث از جهت اصلی خارج شده و بیشتر بر مشکلاتی تمرکز کرده که از سوی مهاجران به ویژه مسلمانان ایجاد شده است.

رئیس جمهور فرانسه از تصمیم خود به شدت دفاع کرده و آن را بیان ضروری احساسات مردم فرانسه توصیف کرده است، این در حالی است که پس از آنکه مردم سوئیس با شرکت در همه پرسی ماه گذشته به منع ساخت مناره رأی دادند، سارکوزی بیانیه ای صادر کرد و گفت این نارضایتی قابل درک بود.