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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۸

در زنجان؛

نمایش غریبه شام با محوریت قیام کربلا به روی صحنه می رود

نمایش غریبه شام با محوریت قیام کربلا به روی صحنه می رود

زنجان - خبرگزاری مهر: نمایش غریبه شام با محوریت قیام کربلا هر روز بعد از نماز مغرب و عشا در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی زنجان به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این نمایش کاری از گروه تئاتر آئین استان قم بوده و نویسنده این نمایشنامه نیز سیدحسین فدایی حسین است.

این نمایش تلفیقی از وقایع دفاع مقدس و ارتباط آن با قیام عاشورا، وقایع مربوط به حوادث کربلا و به خصوص با محوریت زندگانی حضرت رقیه (س) است.

نمایش شام غریب با محوریت عاشورا و قیام اباعبدالله الحسین (ع) اجرا می شود که تاکنون با استقبال افراد به ویژه جوانان و نوجوانان بوده است.

نمایشگاه فرهنگ عاشورایی که از شنبه در محل دانشگاه آزاد شهر زنجان برگزار شده با استقبال گسترده شهروندان زنجان و به خصوص دانش آموزان و دانشجویان روبرو بوده است.

کد مطلب 1003762

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