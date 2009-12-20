هیئات مذهبی بانوان مروج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس،‌ علی‌اکبر انصاری‌راد ظهر یکشنبه در این گردهمایی که با حضور جمعی از بانوان فعال عرصه دین و استادان حوزه علمیه خواهران بندرعباس برگزار شد با اشاره به سیاستهای سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص هیئات مذهبی افزود: یکی از سیاستهای عمده سازمان تبلیغات اسلامی و به تبعه آن در این استان شناسایی، جذب و ساماندهی هیئات مذهبی است که در این راستا باید پیش از شناسایی زمینه جذب آنها را فراهم آورد سپس به شناسایی آنها پرداخت.

انصاری راد با تاکید بر نقش خطیر و ارزنده هیئات مذهبی بانوان در جامعه گفت: با توجه به خیل عظیم جمعیتی که در هیئات مذهبی حضور دارند این پایگاه‌ها می ‌توانند با حل و پیگیری گره‌ های موجود در جامعه نقش تاثیرگذاری را در حوزه دین ایفا کنند.

وی در بیان گوشه‌ای از تاثیرگذاری هیئات مذهبی بانوان در جامعه، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را یادآور شد و بیان داشت:‌ همه مسئولان در برنامه‌های خود جهت تبیین و ترویج این فرهنگ اسلامی عنایت ویژه ‌ای دارند و از تمام ظرفیتهای خود استفاده می‌کنند در حالیکه با در نظر گرفتن پیش‌ بینی‌ های لازم و درایت و هوشمندی مسئولان هیئات مذهبی بانوان که زمینه مساعد برای آنها مهیا است می توانند به درستی این فرهنگ را در جامعه ترویج دهند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان همچنین بر ضرورت دعوت از مبلغان در مراسم هیئات تاکید کرد و افزود: در هیئات مذهبی جهت استفاده مفید از برخی فرصتها باید با دعوت از مبلغ در مراسم به بیان مسائل حقوق زن و پاسخ سئوالات احکام و اخلاق پرداخته شود.

وی بیان کرد: محتوای منبر حسینی رشد آموزه ‌های دینی است نباید این اماکن تنها مداح محور باشند بلکه در کنار دعوت از مداح باید مسئولان از مبلغ و مبلغه نیز دعوت کنند.