اختراعات بسیج خراسان رضوی با حمایت استانداری به تولید انبوه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه خانه نخبگان بسیج رضوی در مشهد افزود: مسئولان وظیفه دارند به هیچ پژوهشی به دیده حقارت نگاه نکرده و پژوهشها را چاپ و اختراعات را به تولید برسانند.

استاندار خراسان رضوی گفت: هر کسی در استان پژوهشی انجام داد باید هزینه پژوهش در کنار جایزه اش پرداخت شود و ما از این به بعد این امر را در بودجه سال آینده خواهیم دید.

صلاحی گفت: نه فقط در اختراعات و نوآوریها بلکه باید یک جهاد علمی را با توجه به منابع غنی که در دسترس داریم آغاز کرد.

وی با پرداختن به این موضوع که در قبل از انقلاب مردم ما تصور نمی کردند روزی بتوانند کوچکترین امکانات خود را بسازند، ادامه داد: اما امام برای ما خودباوری به ارمغان آورد و این امر موجب شد که امروز شاهد دست یافتن به دانش صلح آمیز هسته ای باشیم.

وی با بیان اینکه استکبار همواره بدنبال گرفتن خودباوری از کشورهای جهان سوم برای سلطه بیشتر است، افزود: درس خودباوری امام از مرزها گذشت و نتیجه آنرا می توان در پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه و جنگ 22 روز غزه دید.