  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۵

اختراعات بسیج خراسان رضوی با حمایت استانداری به تولید انبوه می رسد

اختراعات بسیج خراسان رضوی با حمایت استانداری به تولید انبوه می رسد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: هر چند ماه یک بار یکی از اختراعات بسیج با هزینه و حمایت استانداری به تولید انبوه خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه خانه نخبگان بسیج رضوی در مشهد افزود: مسئولان وظیفه دارند به هیچ پژوهشی به دیده حقارت نگاه نکرده و  پژوهشها را چاپ و اختراعات را به تولید برسانند.

استاندار خراسان رضوی گفت: هر کسی در استان پژوهشی انجام داد باید هزینه پژوهش در کنار جایزه اش پرداخت شود و ما از این به بعد این امر را در بودجه سال آینده خواهیم دید.

صلاحی گفت: نه فقط در اختراعات و نوآوریها بلکه باید یک جهاد علمی را با توجه به منابع غنی که در دسترس داریم آغاز کرد.

وی با پرداختن به این موضوع که در قبل از انقلاب مردم ما تصور نمی کردند روزی بتوانند کوچکترین امکانات خود را بسازند، ادامه داد: اما امام برای ما خودباوری به ارمغان آورد و این امر موجب شد که امروز شاهد دست یافتن به دانش صلح آمیز هسته ای باشیم.

وی با بیان اینکه استکبار همواره بدنبال گرفتن خودباوری از کشورهای جهان سوم برای سلطه بیشتر است، افزود: درس خودباوری امام از مرزها گذشت و نتیجه آنرا می توان در پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه و جنگ 22 روز غزه دید.

کد مطلب 1003766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها