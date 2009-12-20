پژوهش در جامعه باید یادآوری شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ابراهیم نبیونی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: تقسیم ‌بندی عملکرد هفته پژوهش به بخشهای دانش ‌آموزی، دانشجویی و اساتید نشانگر اهمیت نقش فعالیتهای تحقیقاتی و رویکردهای پژوهشی در جامعه است.

نبیونی گفت: معرفی پژوهش به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و ارتقا جامعه می ‌تواند باعث ترغیب سازمان ها و نهاد های اجرایی و همچنین صنعتگران و تولید کنندگان در به کارگیری پژوهشگران و استفاده از نیروی تحقیقاتی کشور در تصمیم ‌گیری ‌ها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری کمیته‌ های فن بازار، سخنرانی‌ ها، نمایشگاه‌ ها، پژوهش‌ های برتر و درهای باز مسئولیت برگزاری مراسم و اجرای برنامه های مختلف با موضوعات مربوط به هفته پژوهش را در راستای شناساندن امر پژوهش در میان افراد جامعه به ویژه دانشجویان و دانش آموزان دارند، گفت: برگزاری نزدیک به 50 جلسه سخنرانی با موضوعات مختلف در دانشگاه‌ ها، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگران استان و بازدید دانش آموزان و دانشجویان از مراکز علمی و تحقیقاتی استان از جمله فعالیت های کمیته‌های مختلف هفته پژوهش در استان مرکزی است.

وی بر تاثیر بسزای اینگونه فعالیت‌ ها در تغییر دیدگاه و مثبت ساختن نگاه افراد به امور پژوهشی و در نهایت تاثیرگذاری بلند مدت این تغییر نگرش در جامعه تاکید کرد و گفت: پرداختن به امور پژوهشی و معرفی امتیازات این مسئله نباید تنها به هفته پژوهش محدود شود و آنچه در این راستا مهم و اثرگذار خواهد بود مطرح کردن اهمیت فعالیت‌ های تحقیقاتی در تمام طول سال است.

نبیونی با اشاره به اهمیت ارتباط میان پژوهشگران و صنایع وظیفه کمیته درهای باز را هماهنگی با صنایع در راستای ایجاد امکان بازدید پژوهشگران، دانش آموزان و دانشجویان از مراکز صنعتی و ایجاد زمینه های ارتباط میان این اقشار با بخش صنعت عنوان کرد و گفت: در این راستا برنامه های بازدیدی متنوعی برای اقشار مذکور در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص چگونگی سطح ارتباط پژوهشگران با بخش صنعت و سازمانهای مختلف در استان گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌ های دولتی موظف هستند یک تا چهار درصد از بودجه سالانه خود را به فعالیتهای پژوهشی اختصاص دهند و بر همین اساس معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در خصوص همکاری‌های پژوهشی با شرکت شهرک‌ های صنعتی استان مذاکراتی را انجام داده است.