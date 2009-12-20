تولید آزمایشگاهی آنزیم مایه پنیر نوترکیب در دانشگاه شیراز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد هادی اسکندری پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه این طرح از چهار سال پیش شروع شده و طی مدت اخیر به موفق به تولید آزمایشگاهی آنزیم مذکور شدیم، افزود: برای تولید پنیر لازم است به شیر، مایه ای اضافه شود که به آن "مایه پنیر" گفته می شود و مهمترین بخش تولید پنیر نیز به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه منبع طبیعی آنزیم پنیر، شیردان نوزاد نوشخوارکنندگان اعم از گوساله و بزغاله بوده، عنوان کرد: طی سالهای گذشته با افزایش تولید پنیر در دنیا این منبع طبیعی آنزیم کفاف تولیدات را نمی دهد از این رو از 25 سال پیش این فکر ایجاد شد که این آنزیم به صورت نوتکریب تولید شود که در برخی کشورهای خارجی با موفقیتهایی نیز همراه بوده است.

مجری طرح تولید آزمایشکاهی آنزیم مایه پنیر نوترکیب تصریح کرد: کاری که در دانشگاه شیراز صورت گرفت این بود که ژن تولیدکننده آنزیم مایه پنیر از بزغاله بومی ایران استخراج شد و بعد ژن مذکور وارد سلولهای باکتریایی شد و در محیط آزمایشگاهی با تنظیمات ویژه موفق شدیم این باکتری را وادار به تولید مایه پنیر نوترکیب کنیم و آنزیم تولید شده نیز کاملا فعال بوده است.

اسکندری با تاکید بر اینکه البته این کار در سطح آزمایشگاهی صورت گرفته و اکنون نیز در حال طی کردن تحقیقات برای صنعتی کردن طرح هستیم، افزود: در عین حال تولید عمده پنیر دنیا با استفاده از آنزیمهای مشابه صورت می گیرد زیرا آنزیم طبیعی که از شیردان نوزاد نوشخوارکنندگان تولید می شود بسیار گران بوده ضمن اینکه قیمت آنزیم نوترکیب نیز هر کیلو 10 هزار دلار ارزیابی می شود.

وی با اشاره به چگونگی صنعتی شدن تولید این آنزیم نیز بیان کرد: در حال حاضر فقط سه شرکت خارجی این کار را به صورت صنعتی انجام می دهند و چگونگی آن نیز برای ما چندان واضح نیست ضمن اینکه تولید آزمایشگاهی با صنعتی نیز در برخی جهات با یکدیگر تفاوت چندانی ندارد.

مجری طرح مذکور با پیش بینی پروسه ای سه تا چهار ساله برای تولیدات صنعتی این آنزیم نیز عنوان کرد: صنعتی شدن این طرح و حتی کارهای مشابه به چند عامل بستگی دارد که از جمله آن می توان به حمایتهای مناسب از سوی بخش صنعت و سایر ارگانها اشاره کرد ضمن اینکه دسترسی به منابع اطلاعاتی نیز یکی دیگر از این فاکتورها محسوب می شود که در سطح دانشگاه ها این امر تاحدودی قابل تامین شدن است.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی در ایران مبنی بر تولید این نوع آنزیم منعکس نشده، تصریح کرد: در این خصوص تاکنون هیچ ارگانی حمایت را برای طرح تولید آنزیم انجام نداده و پروژه با امکانات و حمایتهای دانشگاه شیراز دنبال شده است.