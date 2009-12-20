اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس اداره تربیت‌ بدنی شهرستان فردوس بعداز ظهر یکشنبه از برگزاری یک دوره مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان در سالن ورزشی تختی فردوس خبر داد.

عباس زراعتی گفت: مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان برای شرکت در مسابقات قهرمانی استان در محل سالن ورزشی تختی در مجموعه ورزشی شهید درخشان برگزار شد.

وی ادامه داد: این مسابقات در سه رده سنی بزرگسالان برگزار شد و مهدی نداف، محمدرضا خانی و محمدحسین رأفتی به ترتیب مقامهای اول تا سوم رده سنی 29 تا 39 سال را از آن خود کردند.

وی محمدحسین تقاضایی، محمدرضا سیروسی و میرزایی را از جمله برگزیدگان اول تا سوم در رده سنی 39 تا 49 سال اعلام کرد و گفت: سیدحسین قویم‌ ساداتی، علی فرازی و محمدباقر اسماعیلی نیز برگزیدگان اول تا سوم در رده سنی 49 تا 59 سال بودند.

نفرات برگزیده در این مسابقات برای شرکت در مسابقات قهرمانی استان در 30 آذرماه جاری به بیرجند اعزام می ‌شوند.

برپایی تست آمادگی صعود زمستانی به قله دماوند

به مناسبت دهه مبارک فجر نخستین تست آمادگی صعود زمستانی به قله دماوند در بیرجند برگزار می‌ شود.

این اردو در تاریخ 10 دی ‌ماه سال جاری به مدت دو روز ساعت 15 در بند دره به سرپرستی حمید عیلکی برگزار می ‌شود.

معرفی برترین‌ها مسابقه پینگ ‌پنگ پیشکسوتان بیرجند

مسابقه پینگ ‌پنگ انتخابی پیشکسوتان شهرستان بیرجند در سالن سرحدی برگزار شد.

محمد‌رضا قلاسی مود، رئیس هیئت پینگ‌ پنگ شهرستان بیرجند گفت: این مسابقه در چهار رده سنی با حضور 30 نفر برگزار که در پایان در رده سنی 30 تا 40 سال حمید رضا طاهری، حسین تقدیری و علیرضا محمدزاده، در رده سنی 40 تا 50 سال علیرضا چمنی، محمد‌رضا چمنی و حمید روبیاتی، در رده سنی 50 تا 60 سال محمد رضا عباسپور، سید‌علیرضا حسینی و علیرضا حمیدی و در رده سنی 60 سال به بالا محمد حسن خطیب، محمد ساجد و عباس علی ریاحی به عنوان نفرات برتر شهرستان بیرجند انتخاب شدند.