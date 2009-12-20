نمایش "جای پای خالی" از هرمزگان به جشنواره تئاتر فجر راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نمایش "جای پای خالی" کاری از گروه نمایشی "ققنوس" از شهرستان بندرلنگه به عنوان نماینده استان در جشنواره منطقه‌ای یاسوج حضور یافت و پس از رقابت با 13 گروه نمایشی به همراه نمایندگان استان‌های فارس و خوزستان توانست مجوز راهیابی به جشنواره بین المللی فجر را به دست آورد.

وی افزود: این نمایش در جشنواره منطقه‌ای یاسوج توانست علاوه بر کارگردانی عبدالمحمد سالاری و نویسندگی حسین ابراهیمی، بازیگری برتر نقش مرد بهنام پانیز و طراحی صحنه عبدالله گزیری را نیز از آن خود کند.

امیرزاده ضمن یادآوری 14سال غیبت و محرومیت استان هرمزگان از راهیابی به جشنواره بین المللی فجر گفت: امسال بیش از 60 نفر از هنرمندان تئاتر استان در قالب چهار گروه نمایشی در بخش‌های مختلف جشنواره فجر حضور و به هنرنمایی خواهند پرداخت.

مدیرکل ارشاد هرمزگان تصریح کرد: نمایش "دیوگار" به کارگردانی حبیب الله ناصری و باقر رمضان زاده از شهرستان میناب به عنوان برگزیده جشنواره خیابانی مریوان، نمایش "کفتر طلا" به کارگردانی رضا جوشعار به عنوان برگزیده تئاتر کودک و نوجوان رضوی، نمایش "مکبث زار" به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی در بخش تجربه‌های نو و نمایش "جای پای خالی" به کارگردانی عبدالمحمد سالاری به عنوان برگزیده جشنواره منطقه‌ای یاسوج چهار نماینده استان هرمزگان هستند که امسال در جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور خواهند یافت.

وی افزود: در حالی این اتفاقات خوشایند در حوزه تئاتر استان هرمزگان شکل می‌گیرد که ایجاد زیرساختهای اطمینان بخش و طراحی و برنامه ریزی هدفمند در این زمینه نتیجه بخش بوده و این میزان موفقیت برای تئاتر هرمزگان در تمام دوره‌های گذشته بی سابقه است که نشانگر ظرفیتهای ارزشمند و نهفته‌ای‌ است که باید با مدیریت و سیاست گذاری مطلوب‌تر استمرار یابد.