بخش زیادی از پژوهشهای انجام شده در کردستان غیرکاربردی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رامین اسدی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر که در محل اداره کل کار و امور اجتماعی استان برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر اکثر پژوهشهایی که در مراکز آموزش عالی در سطح استان انجام می شود غیرکاربردی و هم جهت با نیازهای کردستان نیست.

وی ادامه داد: تحقیق و پژوهش در نفس خود کار بسیار ارزشمندی است اما این پژوهش باید کاربردی باشد یعنی بتوان با استفاده از نتایج آن گرهی از مشکلات جامعه در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی را برطرف کرد نه اینکه تنها به عنوان یک پژوهشی محض انجام گرفته و تنها در قفسه کتابخانه ها نگهداری شود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کردستان یادآور شد: تحقیق و پژوهش امروزه به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسانها در جوامع مختلف مطرح است به گونه ای که بدون پژوهش تقریبا تمام تصمیم گیریها و برنامه ریزیها به بن بست می انجامد و ما نیز در استان باید تلاش کنیم که برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی در راستای برآورده کردن نیازهای روز مردم باشد.

اسدی دانشجویان و دانشگاهیان را قشر فرهیخته ای خواند که نیازهای پژوهشی در جامعه را دغدغه اصلی خود قرار داده و با وارد شدن به این عرصه همواره چراغ راهنمای جامعه در عرصه های مختلف شده اند و امیدواریم که در این راستا و با توجه به تغییر نگرش به امر پژوهش در کشور شاهد افزایش حمایتهای مسئولان از پژوهشگران و دانشجویان باشیم.

وی در بخشی دیگری از سخنانش با اشاره به آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی و روی آوردن عده زیادی از آنان به مشاغل سنتی افزود: این آمارها بیانگر آن است که بین آموزشهای دانشگاهی و نیازهای بازار کار انعطاف و تعادل لازم وجود ندارد زیرا بر اساس آمارهای رسمی تعداد زیادی از دانش آموختگان دانشگاه ها پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود در بازار کار با عدم مهارت و تجربه مواجه هستند و در نتیجه مجبور به تن دادن به مشاغلی غیر مرتبط با تحصیلات دانشگاهی خود می شوند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان نیز در این مراسم ابراز امیدواری کرد: با همسو کردنن آموزشهای دانشگاه ها با نیازهای بازار کار و سوق دادن اذهان دانشجویان به سوی مهارت آموزی و اعتقاد پیدا کردن به کارآفرینی به عنوان سنگ بنای اشتغال در جوامع امروزی شاهد فعالیت فارغ التحصیلان دانشگاه ها در محیطهای علمی و پژوهشی باشیم.

در پایان این مراسم اداره کل کار و امور اجتماعی، با اهدا لوح تقدیر به "فواد وکیلی" به عنوان پژوهشگر نمونه و اهدا جوایز ارزنده به تعدادی از دانشجویان و دانش پژوهان حاضر در همایش تجلیل کرد.