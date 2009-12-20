سپاه آماده ارائه خدمات متنوع به عموم مردم سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارعلیرضا عظیمی جاهد فرمانده سپاه سلمان سیستان در حاشیه همایش بزرگ سران طوایف بلوچ و پیشین که با محوریت طایفه " بیر" در بخش پیشین شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان به عنوان ششمین همایش طوایف این استان برگزار شد، گفت: هم اکنون سپاه پاسداران به منظور رفاه بیشتر مردم دو بیمارستان صحرایی، خانه بهداشت و گلخانه در منطقه سیستان و بلوچستان تاسیس کرده است.

وی با اشاره به اینکه مردم توقع و انتظار دارند که سپاه ادامه دهنده راه شهید شوشتری باشد، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متعهد می شود این خواسته به حق مردم را جامه عمل بپوشاند و در جهت رفاه بیشتر مردم منطقه تلاش کند.

سردار جاهد در دیدارهای جداگانه با خانواده شهدا، نخبگان، اعضای پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج و طوایف استان به تلاش های سپاه برای بهبود کیفیت زندگی مردم در منطقه سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: هم اکنون سپاه در صدد است تا با احداث کارخانه تولید تن ماهی در این استان از مرحله صید ماهی تا مراحل تولید و عرضه آن برای ساکنان منطقه شغل ایجاد کند.

همایش بزرگ سران طوایف بلوچ و پیشین با محوریت طایفه " بیر" در بخش پیشین شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان برگزار شد.

در این همایش سردار منصوری فرمانده قرارگاه قدس سپاه پاسداران در جنوب شرق کشور، سردار جاهد فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، نماینده مردم منطقه سرباز و ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار راسک، مفتی بزرگ شهر پیشین، امام جمعه پیشین، امام جمعه شهر راسک و جمع کثیری از سران طوایف و معتمدین محلی سیستان و بلوچستان حضور داشتند و برنامه های متنوع فرهنگی و هنری نیز برگزار شد.

سردار منصوری فرمانده قرارگاه قدس در این مراسم ضمن تاکید بر ادامه راه سردار شوشتری و ایجاد امنیت پایدار، خواستار توجه هر چه بیشتر مسئولان امر به مسائل و مشکلات مردم محروم این منطقه شد.

در ادامه این همایش فرج الله شوشتری فرزند شهید شوشتری که به دعوت مردم منطقه دراین همایش حضور یافته بود، گفت: ما یقین داریم این حادثه تروریستی اصلا مطلوب مردم میهمان دوست و خوب سیستان و بلوچستان نبوده و یقینا با اشتیاق و استقبالی که از مردم منطقه می بینیم راه شهید شوشتری بهتر از گذشته ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: شهدا رفتند تا انقلاب و اسلام باقی بماند و من هم آماده ام تا همچون پدر شهیدم برای ادامه راه شهدا تلاش کنم.

مفتی نظام الدین روانبد امام جمعه پیشین نیز دراین همایش آمادگی کامل سران طوایف سیستان و بلوچستان برای ادامه راه و تحقق اهداف سردار شوشتری را اعلام کرد.

علیرغم تهدیدی که پیش از این گروه تروریستی ریگی در منطقه انجام داده بود اما ششمین همایش وحدت سران طوایف سیستان و بلوچستان به همت مردم منطقه و با حضور با شکوه اعضای طایفه بیر و سایر اعضای پیشین در امنیت کامل برگزار شد.

در پایان این همایش لوح زرینی توسط سران طوایف سیستان و بلوچستان به فرزند شهید شوشتری اهدا شد.