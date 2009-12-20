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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

فرمانده سپاه سلمان سیستان:

سپاه آماده ارائه خدمات متنوع به عموم مردم سیستان و بلوچستان است

سپاه آماده ارائه خدمات متنوع به عموم مردم سیستان و بلوچستان است

سردار جاهد فرمانده سپاه سیستان و بلوچستان بر آمادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارائه خدمات متنوع به عموم مردم این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارعلیرضا عظیمی جاهد فرمانده سپاه سلمان سیستان در حاشیه همایش بزرگ سران طوایف بلوچ و پیشین که با محوریت طایفه " بیر" در بخش پیشین شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان به عنوان ششمین همایش طوایف این استان برگزار شد، گفت: هم اکنون سپاه پاسداران به منظور رفاه بیشتر مردم دو بیمارستان صحرایی، خانه بهداشت و گلخانه در منطقه سیستان و بلوچستان تاسیس کرده است.

وی با اشاره به اینکه مردم توقع و انتظار دارند که سپاه ادامه دهنده راه شهید شوشتری باشد، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متعهد می شود این خواسته به حق مردم را جامه عمل بپوشاند و در جهت رفاه بیشتر مردم منطقه تلاش کند.

سردار جاهد در دیدارهای جداگانه با خانواده شهدا، نخبگان، اعضای پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج و طوایف استان به تلاش های سپاه برای بهبود کیفیت زندگی مردم در منطقه سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: هم اکنون سپاه در صدد است تا با احداث کارخانه تولید تن ماهی در این استان از مرحله صید ماهی تا مراحل تولید و عرضه آن برای ساکنان منطقه شغل ایجاد کند.

همایش بزرگ سران طوایف بلوچ و پیشین با محوریت طایفه " بیر" در بخش پیشین شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان برگزار شد.

در این همایش سردار منصوری فرمانده قرارگاه قدس سپاه پاسداران در جنوب شرق کشور، سردار جاهد فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، نماینده مردم منطقه سرباز و ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار راسک، مفتی بزرگ شهر پیشین، امام جمعه پیشین، امام جمعه شهر راسک و جمع کثیری از سران طوایف و معتمدین محلی سیستان و بلوچستان حضور داشتند و برنامه های متنوع فرهنگی و هنری نیز برگزار شد.

سردار منصوری فرمانده قرارگاه قدس در این مراسم ضمن تاکید بر ادامه راه سردار شوشتری و ایجاد امنیت پایدار، خواستار توجه هر چه بیشتر مسئولان امر به مسائل و مشکلات مردم محروم این منطقه شد.

در ادامه این همایش فرج الله شوشتری فرزند شهید شوشتری که به دعوت مردم منطقه دراین همایش حضور یافته بود، گفت: ما یقین داریم این حادثه تروریستی اصلا مطلوب مردم میهمان دوست و خوب سیستان و بلوچستان نبوده و یقینا با اشتیاق و استقبالی که از مردم منطقه می بینیم راه شهید شوشتری بهتر از گذشته ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: شهدا رفتند تا انقلاب و اسلام باقی بماند و من هم آماده ام تا همچون پدر شهیدم برای ادامه راه شهدا تلاش کنم.

مفتی نظام الدین روانبد امام جمعه پیشین نیز دراین همایش آمادگی کامل سران طوایف سیستان و بلوچستان برای ادامه راه و تحقق اهداف سردار شوشتری را اعلام کرد.

علیرغم تهدیدی که پیش از این گروه تروریستی ریگی در منطقه انجام داده بود اما ششمین همایش وحدت سران طوایف سیستان و بلوچستان به همت مردم منطقه و با حضور با شکوه اعضای طایفه بیر و سایر اعضای پیشین در امنیت کامل برگزار شد.

در پایان این همایش لوح زرینی توسط سران طوایف سیستان و بلوچستان به فرزند شهید شوشتری اهدا شد.

کد مطلب 1003773

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