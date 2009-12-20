به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری در خصوص انتقال دانش و تجربیات بازار کار و اشتغال بین وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت منابع انسانی مالزی امروز یکشنبه به امضای وزرای مربوطه دو کشور رسید.

وزیر کار و امور اجتماعی در این مراسم تشکیل اتحادیه های وزرای کار کشورهای اسلامی و همچنین تشکیل اتحادیه وزرای کار کشورهای آسیایی را پیشنهاد کرد و گفت: از این طریق می توان از دانش، تجربیات و تواناییهای کشورهای مختلف استفاده کرد.

مفاد تفاهم نامه

عبدالرضا شیخ الاسلامی تصریح کرد: ظرفیت سازی از طریق برنامه های آموزشی و اطلاعات بازار کار، مشارکت هوشمندانه در ارتقای و توسعه برنامه ها و فعالیتها، تبادل و مشارکت اطلاعات آموزشی و مهارتها و تکنولوژی شامل تحقیق و توسعه توصیه ها و همچنین همکاری طرفین در خصوص مهارتهای فنی و توسعه منابع انسانی از موارد مهم توافق شده بین ایران و مالزی است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می کنم کارگروهی مشترک از دو طرف تشکیل شود تا از این طریق بتوان علاوه بر توافقات صورت گرفته پیشنهادات دیگری را نیز جستجو و دنبال کرد.

وزیر کار ارتباط بین کارشناسان، گروههای هدف، همکاری در پیشرفتهای فنی، برگزاری نمایشگاههای علمی فناوری و همکاریهای آموزشی را از موارد دیگری دانست که دو کشور ایران و مالزی می توانند در این بخشها همکاریهای خوبی داشته باشند.

شیخ الاسلامی همچنین ایجاد تولیدات و محصولات مشترک در کنار برند سازی و تبادل نیروی کار را نیز پیشنهاد کرد و گفت: توسعه صنعت گردشگری و فعالیتهای دیگر نیز می تواند در کنار موارد یاد شده انجام شود.

وی کشورهای آسیایی را دارای وجوه مشترک فراوانی دانست و بیان داشت: با هم افزایی و استفاده از توانمندیهای یکدیگر می توان در سطح بین المللی نیز امکانات خوبی ایجاد کرد. استفاده از مشابهت ها و ظرفیت سازی نیز در این بخش مورد تاکید است.

وزیر کار مالزی: افزایش همکاری با ایران در منابع انسانی

در ادامه این نشست "سوبرا مانیام ساتا سیلوام" وزیر منابع انسانی مالزی نیز در اظهاراتی خواستار همکاری دو کشور در زمینه تبادل منابع انسانی شد و گفت: علاقمندیم که در زمینه های مختلفی که بین ایران و مالزی در حوزه کار و اشتغال، فرصتهای همکاری وجود دارد تلاش شود چون از این طریق می توانیم صدایمان را به گوش جهانیان برسانیم.

وزیر منابع انسانی مالزی اظهار داشت: از همکاری بیشتر با ایران در زمینه های منطقه ای و بین المللی استقبال می کنیم و ایده تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی و آسیایی می تواند فرصت مناسبی را برای تبادل نظر در سطح منطقه ایجاد کند.

"ساتا سیلوام" خاطر نشان کرد: ما در کشور مالزی نیز مانند ایران موسسه ای را برای پژوهش در زمینه های نیروی کار و بازار اشتغال داریم که از این طریق می توانیم همکاریهای خوبی بین دو موسسه و پژوهشهای مشترکی را داشته باشیم.

وزیر منابع انسانی مالزی افزود: از مردم ایران نیز به خاطر سفر به نقاط مختلف مالزی و دیدار از جاذبه های توریستی مالزی تشکر می کنم.

این مقام مالزیایی تاکید کرد: مردم کشورش می توانند از میراث بزرگ فرهنگی ایران استفاده کنند و در این جهت نیز می توان حرکتهای مشترکی انجام داد.

وی همچنین نگرانی خود را برای اجرایی شدن کامل مفاد این تفاهم نامه بیان داشت و گفت: می توانیم از طریق ایجاد کمیته های مشترک اجرای دقیق مفاد تفاهم نامه را دنبال کنیم، ضمن اینکه کنسول مالزی در ایران نیز موارد تفاهم نامه را در زمینه های اجرایی دنبال می کند.

2 میلیون و 100 هزار نیروی کار خارجی در مالزی

وزیر منابع انسانی مالزی از وجود 2 میلیون و 100 هزار نیروی کار خارجی در کشور مالزی خبر داد و افزود: بیشتر نیروی کار خارجی در بخشهای صنعتی و تولیدات مالزی فعال هستند ولی ما از پیشنهاد وزیر کار ایران در زمینه امکان اعزام پزشک، پرستار و همچنین کارشناسان تکنولوژی اطلاعات استقبال می کنیم.

وی حوزه های نفت و گاز را زمینه های مناسبی برای استفاده از نیروی کار ایرانی در مالزی دانست و بیان داشت: به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران و همچنین فعالیت شرکت پتروناس در ایران، می توان از توان نیروی کار ایرانی در این بخش ها بهره مند شد.

ساتا سیلوا در زمینه پیشنهاد برند سازی و تولید محصولات مشترک نیز ضمن استقبال از این ایده، تصریح کرد: قطعا همکاری ایران و مالزی در این بخش می تواند برای دنیا مفید باشد.

6 میلیون و 500 هزار نفر در بخش مشاغل خانگی

وزیر منابع انسانی مالزی در بخش پایانی سخنانش در زمینه وجود مشاغل خانگی در کشور یاد شده، اظهار داشت: در کشور مالزی در حال حاضر 6 میلیون و 500 هزار نفر می توانند در زمینه های مربوط به مشاغل خانگی فعالیت داشته باشند. جامعه هدف در این بخش دانش آموزان، دانشجویان، زنان خانه دار و افراد مسن هستند.

به گفته وی مالزی در حال حاضر چند طرح در دست اجرا دارد تا از این طریق شرایط قانونی کار افراد واجد شرایط و داوطلب در منازل فراهم شود.