آمارهای ارائه شده تربیت بدنی را قبول ندارم

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر یکشنبه در کارگروه تدوین برنامه ورزش استان مرکزی در برنامه پنجم توسعه استان مرکزی در اراک افزود: بسیاری از آمارهای ورزشی استان مرکزی واقعیت ندارد و مسئولان نباید با ارائه این آمارها با ارقام بازی کنند.

وی اضافه کرد: استان مرکزی از نظر سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز در حوزه ورزش از استانهای مناسب و برخوردار کشور محسوب می شود ولی به خوبی از این امکانات استفاده نشده است.

ورزشگاهی که در سال یک 10 بازی هم در آن انجام نمی شود

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه مراکز ورزشی بسیاری در استان وجود دارد که از این اماکن بهره برداری نمی شود، اظهار داشت: ورزشگاه 15 هزار نفری امام خمینی (ره) با وجود صرف هزینه های گزاف برای احداث آن در سال میزبان حتی 10 مسابقه ورزشی نیز نیست که این موضوع نشان دهنده آن است که امکانات ورزشی استان از حداقل بهره برداری نیز محروم است.

شعبانی فرد تاکید کرد: در بسیاری از مناطق شهری و روستایی استان مرکزی مراکز ورزشی ایجاد شده است ولی هرگز استفاده کننده ای از این مراکز بهره برداری نمی کند که این موضوع نشان دهنده آن است که با وجود داشتن اعتبارات کافی برای توسعه زیر ساخت های ورزشی در استان در جانمایی برای احداث این مراکز به خوبی عمل نشده است.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از واحدهای صنعتی استان مرکزی تاسیسات ورزشی وجود دارد اظهار داشت: با این وجود در این مراکز و تاسیسات ورزشی سالانه حتی یک فعالیت ورزشی نیز به انجام نمی رسد که باید با فعال سازی بخش ورزش در صنعت نسبت به بهره برداری بهینه از این اماکن و تاسیسات ورزشی اقدام کرد.

استاندار مرکزی بر ضرورت در نظر گرفتن واقعیتها در برنامه ریزیهای کلان مسئولان خصوصا در حوزه ورزش تاکید کرد و افزود: باید با برنامه ریزی منسجم و مدون به گونه ای سیاست گذاری شود که کمبودی در تدوین استراتژی های بخش ورزش استان نداشته باشیم.

شورای عالی ورزش استان کجاست ؟

استاندار مرکزی در ادامه با انتقاد از برخی اظهارات مدیران ورزشی استان و برنامه های آنان در مورد نبود ساختارهای ورزشی مناسب در استان مرکزی اظهار داشت: متاسفانه برخی از مدیران ورزشی همواره از نبود ساختارهای لازم برای ورزش استان گلایه دارند در حالی که بر اساس قانون ساختارهای ورزش در کشور کاملا تعریف شده است ولی کسی به دنبال استفاده از ظرفیتهای قانونی در این حوزه نیست.

وی اضافه کرد: در چند سال اخیر با وجود تصریح قانون به فعالیت شورای عالی ورزش، در استان مرکزی حتی یک برگ صورتجلسه مبنی بر برگزاری و تشکیل این شورا در استان وجود ندارد که انتقادها را از نبود ساختارهای لازم برای توسعه ورزش استان غیر منطقی می کند.

شعبانی فرد اشکال در فعالیتهای ورزشی استان این است که از ظرفیتهای موجود در این بخش به خوبی بهره برداری نمی شود که این موضوع سبب شده است زیر ساختهای موجود با بی توجهی روبه شود.

در فعالیتهای ورزشی تقویم کاری وجود ندارد

استاندار مرکزی در ادامه بر ضرورت تدوین تقویم ورزشی در استان مرکزی تاکید کرد و اظهار داشت: با وجود تاکیدات صورت گرفته برای تدوین برنامه های مدون در بخش های مختلف هم اینک شاهد آن هستیم که تقویم درستی از فعالیت های ورزشی در استان وجود ندارد و مشخص نیست چه اهداف و برنامه هایی در این حوزه با کدام اولویت ها وجود دارد تا بر اساس آن نسبت به برطرف کردن نواقص اقدام شود که می طلبد مسئولان ورزشی استان مرکزی در این حوزه کار بیشتری صورت دهند.

وی بر ضرورت دوری از فعالیتهای بخشی نگر در انجام امور ورزشی در استان تاکید کرد و بیان داشت: باید آمار کاربردی و دقیق از مجموعه فضاهای ورزشی استان تهیه و در اختیار مسئولان قرار گیرد در حالی که به دلیل بخشی نگریهای موجود اطلاعات دقیقی از میزان فضاهای موجود ورزشی در استان مرکزی وجود ندارد که بر اساس آن تصمیم گیری صورت گیرد که این نقص باید هرچه سریعتر برطرف شود.

شعبانی فرد سرمایه گذاری در ورزش را نیازمند کار پژوهشی دقیق دانست و عنوان داشت: برای سرمایه گذاری در این حوزه باید استعدادها شناخته شود و مشخص شود که استان مرکزی در بخشهای ورزشی و در کدام رشته ها دارای توانمندی بیشتری است تا نسبت به سرمایه گذاری و تقویت این رشته ها اقدام شود.

فوتبال عامل اصلی عقب ماندگی ورزش است

استاندار مرکزی ادامه دارد: متاسفانه به دلیل توجه صرف به برخی از رشته های خاص ورزشی در کشور به دیگر رشته های ورزشی کم توجهی صورت گرفته است که می طلبد در این زمینه توجه بیشتری به همه ورزشها صورت گیرد.

شعبانی فرد اظهار داشت: توجه شدید به فوتبال در کشور سبب غفلت از رسیدگی به سایر رشته ها شده است که این موضوع باید به نحو مطلوبی در برنامه ریزیهای ورزشی جبران شود.

در این جلسه مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی به تشریح فعالیت ها، برنامه ها، محدودیتها و قابلیتهای ورزشی استان مرکزی پرداخت.