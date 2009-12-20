خراسان رضوی سالانه میزبان 10 میلیون زائر امامزادگان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حجت گنابادی ن‍ژاد ظهر یکشنبه در مراسم معارفه رئیس هیئت امنا امامزاده سید محمد (ع) گنبد خشتی افزود: بارگاه امامزادگان و بقاع متبرکه که در مشهد و استان است میقاتگاه های اصلی زائران هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: از ابتدای سفر امام رضا(ع) تا به امروز برکات زیادی به سرزمین ایران نصیب شده است.

وی با اشاره به این مطلب که همان طور که در هر کشوری یک کلید واژه وجود دارد، دعا و زیارت نیز از کلیدی ترین واژه های شیعه است، تصریح کرد: زیارت بارگاه امام هشتم (ع) و امامزادگان یکی از فرصت هایی است که به شیعه اختصاص دارد.

حجت الاسلام گنابادی نژاد خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم شیعه ایفای نقش امام زادگان که گسترش و دفاع از فرهنگ اهل بیت بود، است و بقاع متبرکه سنگری مهم برای ترویج فرهنگ اهل بیت برای شیعه است.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: وجود 400 امامزاده در استان و با حضور 10 میلیون زائر در سال تنها فرصتی است که شیعه می تواند زائران را همراهی کند و در خدمت زائران ایفای نقش کند.

وی افزود: در منطقه ثامن 300 هکتار پروژه در دست اجراست که یک میلیون مترمربع فرصت تجاری این منطقه است و کمترین فرصت فرهنگی مذهبی در این منطقه بوده و این آغاز مبارکی است که از سوی مدیران شهری برای حفظ آثار مذهبی و توسعه همه جانبه بقعه گنبد خشتی انجام شده است.

در ادامه این مراسم شهردار ثامن گفت: با شرایط فعلی طرح توسعه حرم مطهر حدود 365 مجموعه تجارتی اقامتی لحاظ شده است که باید در مجموعه طرح توسعه مذهبی و فرهنگی تلاش بیشتری کنیم.

برزوی افزود: اگر برای مراکز فرهنگی و مذهبی فکری نکنیم در آینده پشیمان خواهیم شد بنابر این لازم است این مجموعه توسعه یابد و در این شرایط اگر فرصت را مغتنم بشماریم مجموعه طرح جامع برای گنبد خشتی تهیه خواهد شد که با دیگاه فرهنگی، مذهبی و اقتصادی منطبق می شود.