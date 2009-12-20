مسلم لیگ شکایت خود از زرداری را پیگیری نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز، با بالا گرفتن تنش سیاسی در پاکستان، رهبران حزب مسلم لیگ شاخه نواز شب گذشته نشستی را در پنجاب برگزار کردند.

در این نشست که ریاست آن بر عهده "شهباز شریف" برادر نخست وزیر اسبق پاکستان بود اعلام شد : حزب مسلم لیگ شاخه نواز در شرایط فعلی شکایت خود از "آصف علی زرداری" را پیگیری نمی کند اما از "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان انتظار دارد که حکم دادگاه عالی را کاملا اجرا کند.

این حزب با صدور بیانیه ای اعلام کرد : ما از حکم دادگاه عالی قدردانی کرده و آن را اقدامی مهم برای حاکمیت قانون و تقویت روند دموکراسی در کشور ارزیابی می کنیم.

در این بیانیه همچنین آمده است : دولت کشور را در مشکلات زیادی قرار داده، به تعهدات و توافقنامه های خود عمل نکرده و نتوانسته سیستم پاسخگویی را برای اداره کشور ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، دادگاه عالی پاکستان روز جمعه برخی از مقامات این کشور از جمله "آصف علی زرداری" را ممنوع الخروج کرده و آنها را برای ادای توضیحات درباره فساد مالی به دادگاه فراخواند.