شرکت تولیدی نئوپان به پرداخت 200 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مهدی عباسی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه تعزیرات حکومتی استان در ساری اظهار داشت: با ارسال گزارش از اداره کل گمرک نوشهر مبنی بر قاچاق کالا از سوی یک شرکت تولیدی نئوپان در استان، پرونده این شرکت متخلف در تعزیرات حکومتی مطرح شد.

وی گفت: بر اساس گزارش ارسالی از گمرک مدیرعامل این شرکت در سال 83 با اخذ وام از صندوق ذخیره ارزی و با استفاده از معافیت مالیاتی و با هدف راه اندازی و تاسیس کارخانه چوب اقدام به واردات 129 دستگاه کانتینر محتوای ماشین آلات و دستگاه های عمل آوری چوب و انتقال آن به محل احداث کارخانه در غرب استان مبادرت کرده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: مدیرعامل این شرکت طی نامه ای به گمرک متعهد شد پس از نصب دستگاه در محل مورد نظر مراتب را به اداره گمرک اعلام تا نمایندگان اداره کل گمرک نوشهر ضمن بازدید و تایید پرونده را مختومه کنند.

این مقام قضایی اضافه کرد: متاسفانه پس از گذشت مدتی مشخص شد کالای موضوع معافیت بر خلاف قانون امور گمرکی به یک شرکتی خارج از استان واگذار شده و دستگاه های وارداتی در حال انتقال به آن استان بوده که با هماهنگی دستگاه قضایی استان از خروج کالا به خارج استان جلوگیری شد و درب شرکت متخلف پلمپ شد.

وی خاطرنشان کرد: با ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی و احضار مدیریت این شرکت و استماع آخرین دفاعیات وی و احراز تخلف انتسابی در یکی از شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق تعزیرات حکومتی این شرکت به مبلغ 201 میلیارد و 649 میلیون و 593 هزار و 600 ریال جزای نقدی و ضبط کالا به نفع دولت محکوم شد.