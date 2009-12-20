انتقال دانش بدون بومی سازی پاسخگوی نیاز کشور نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری اولین کارگاه آموزشی خدمات پس از فروش، نوید مطهر اظهار داشت: برای انتقال دانش و بومی سازی آن ابتدا باید شناخت کافی از آن به دست آورد.

وی برگزاری این کارگاه را برای اعتلای سطح خدمات پس از فروش کشور دانست و افزود: در این کارگاه آموزشی، از مدیران و فعالان خدمات پس از فروش کشور در زمینه های مختلف، بخش خصوصی و دولتی دعوت شده است.

مطهر اضافه کرد: مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد صرفا مختص دانش نیست و به حوزه های مختلف برمی گردد اما ارتقای آن به عنوان پشتوانه می تواند تسهیل کننده پیشرفت این بخش باشد.

وی با اشاره به اینکه خدمات پس از فروش در ایران به دلیل مشکلات خاص خود با استانداردهای جهانی فاصله دارد، اظهار داشت: یکی از دغدغه های کشور پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و یکی از الزامات رسیدن به این امر مهم، ارتقای سطح خدمات پس از فروش کشور تا حد استانداردهای بین المللی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش خصوصی در این موضوع پیش قدم شده و اولین کارگاه اختصاصی آموزش مدیریت خدمات پس از فروش را با همکاری اساتیدی از خارج کشور برای انتقال دانش و بسترهای تئوری مسئله به کشور برگزار کرده است.

در این گردهمایی آموزشی مقدمه ای بر خدمات پس از فروش، بررسی جنبه های استراتژیک و اثرات آن بر فروش محصول، بررسی اقتصادی خدمات پس از فروش، مدل های پیش بینی و بررسی تقاضا در خدمات پس از فروش، مدیریت نیروی انسانی و ساخت سازمانی خدمات پس از فروش، تکنولوژی تعمیرات و نگهداری شامل انواع سیستم های تعمیرات و نگهداری، منحنی وام حمام، تکنیک های تسهیل کننده مشخص کردن اشکالات، تعمیر در مقابل انهدام، انبار خدمات پس از فروش و کنترل آن، سیستم های توزیع و فراهم کردن قطعات، مدیریت پاسخگویی به مشتری و اندازه گیری کارایی خدمات پس از فروش ارائه شد.