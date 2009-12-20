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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۱

ساسانی:

ساخت و سازهای بدون مجوز در کلانشهر کرج بر مشکلات صنفی افزوده است

ساخت و سازهای بدون مجوز در کلانشهر کرج بر مشکلات صنفی افزوده است

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج گفت: ساخت و سازهای بدون مجوز در کلانشهر کرج بر مشکلات صنفی افزوده است و باید در اسرع وقت برای کنترل این ساخت و سازها تمهیدی اساسی اندیشیده شود.

حسن ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسیاری از شهروندان در کرج به دلایل مختلف ساخت و سازهای غیرمجاز انجام داده و در ساختمانهای ایجاد شده فعالیتهای اقتصادی به راه انداخته اند که این امر مشکلات امور صنفی را افزایش داده است.

وی ادامه داد: به دنبال این امر برای دادن مجوز فعالیت اقتصادی به این افراد مشکلاتی ایجاد شده ضمن اینکه تعداد این افراد در کرج بسیار زیاد است.

این مسئول بیان کرد: لازم است شهرداری در اسرع وقت برای حل مشکل ساخت و ساز غیرمجاز در کرج تمهیدی اساسی بیندیشد زیرا تبعات نامطلوب این ساخت و سازها گریبانگیر بسیاری از ادارات و دستگاه ها می شود.

ساسانی خاطرنشان کرد: لازم است شرایطی فراهم شود که تمایل شهروندان برای شرکت در ساخت و سازهای بدون مجوز کاهش یابد البته این امر بدون همکاری شهرداری مقدور نیست.

وی یادآور شد: ساخت و ساز بدون مجوز مشکل بزرگی است و افزایش آن تبعات نامطلوبی برای کلانشهر به همراه دارد.
کد مطلب 1003786

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