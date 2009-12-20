هابل کوچکترین جرم کمربند کویپر را رصد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جرم مشابه سوزنی در توده ای از کاه تنها 975 متر وسعت داشته و در فاصله چندین میلیارد کیلومتری از زمین قرار گرفته است. کوچکترین جرم کمربند کویپر یا KBO که پیشتر در بازتاب نور دیده شده بود، 50 برابر جرمی است که به تازگی یافته شده است.

این اولین مدارک مشاهده ای از میان جمعیتی از اجرامی به وسعت ستاره های دنباله دار در کمربند کویپر است که در نتیجه برخوردهای کیهانی به وجود آمده اند بنابراین می توان گفت کمربند کویپر از برخوردهای کیهانی تکامل یافته است و به بیانی دیگر حجم اجرام یخی این منطقه طی 4.5 میلیارد سال گرد هم آمده اند.

جرم رصد شده توسط هابل به اندازه ای کوچک و کم نور است که به نسبت آنچه هابل می تواند به صورت مستقیم رصد کند، 100 بار کوچکتر و ضعیف تر است در واقع این جرم نه به صورت مستقیم، بلکه از تحلیل اطلاعات دیگر هابل به دست آمده است.

هابل تاکنون 12 هزار ساعت از رصدهایش را در زاویه 20 درجه ای از منظومه خورشیدی به نگاه کردن به آسمان اختصاص داده است که به گفته محققان رصدهای ابزارهای نوری FGS این تلسکوپ تا کنون 50 هزار ستاره را تحت پوشش خود قرار داده اند.

فاصله این جرم کوچک یا KBO با کمک مدت زمان غیبت آن تخمین زده شده و ابعاد آن با کمک میزان تضعیف نور اندازه گیری شده است و محققان از یافتن این جرم در میان دیگر اطلاعات هابل بسیار هیجان زده اند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، رصدهای هابل از ستاره های نزدیک نشان داده است تعدادی از آنها از کمربندهایی مشابه کمربند کویپر برخوردارند، این دیسکها یا کمربندها بقایای فرایند شکل گیری سیاره ها هستند.