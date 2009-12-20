مراسم معارفه رضازاده برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه حسین رضازاده امروز یکشنبه با حضور حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی و بهرام افشارزاده سرپرست پیشین فدراسیون وزنه برداری در محل این فدراسیون برگزار شد.

سجادی در مراسم معارفه رضازاده گفت: رضازاده با توجه به اعتبار بالایی که در ورزش کشور دارد به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری انتخاب شده است. وی شش ماه زمان دارد تا نسبت به برگزاری مجمع برای انتخاب رئیس فدراسیون اقدام کند.

افشارزاده هم از رضازاده به عنوان یکی از اسطوره های ورزش کشور یاد کرد و ابراز امیداواری کرد که قهرمان دو دوره رقابت های المپیک بتواند در سمت جدید خود، وضعیت این رشته را بهبود ببخشد.