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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۴

کسب مقام نخست دفتر امور شهری استانداری مازندران در کشور

ساری - خبرگزاری مهر: اداره کل شهری استانداری مازندران مقام نخست جشنواره پژوهشهای شهری کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، در چهارمین جشنواره پژوهشهای شهری و روستایی که در تهران برگزار شد، اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در امر آموزش مدیریت شهری، برای مدیران، شهرداران و کارشناسان شهرداری های استان به عنوان دستگاه برتر در سطح کشور برگزیده شد.

در این جشنواره از دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران به عنوان دبیرخانه فعال درامور پژوهش، بین معاونت امور عمرانی استانداری های کشور تقدیر شد و شهرداری رامسر نیز در امر پژوهش به عنوان شهرداری فعال و قابل تقدیر شناخته شد.

همچنین در این مراسم محمد مصطفی نجار وزیر کشور از سید یونس حسینی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران با اهدا لوح تقدیر و تندیس این جشنواره قدردانی کرد.

کد مطلب 1003792

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