کسب مقام نخست دفتر امور شهری استانداری مازندران در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، در چهارمین جشنواره پژوهشهای شهری و روستایی که در تهران برگزار شد، اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در امر آموزش مدیریت شهری، برای مدیران، شهرداران و کارشناسان شهرداری های استان به عنوان دستگاه برتر در سطح کشور برگزیده شد.

در این جشنواره از دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران به عنوان دبیرخانه فعال درامور پژوهش، بین معاونت امور عمرانی استانداری های کشور تقدیر شد و شهرداری رامسر نیز در امر پژوهش به عنوان شهرداری فعال و قابل تقدیر شناخته شد.

همچنین در این مراسم محمد مصطفی نجار وزیر کشور از سید یونس حسینی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران با اهدا لوح تقدیر و تندیس این جشنواره قدردانی کرد.