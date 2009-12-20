توزیع 80 درصد از سهمیه نذورات هیئتهای مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح امروز در جمع خبرنگاران گفت: توزیع سهمیه نذورات هیئتهای مذهبی و حسینه ها از آبان ماه آغاز شده است و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر بازرگانی افزود: از سه سال گذشته برای توزیع مواد اولیه و سهمیه هیئتهای مذهبی در وزارت بازرگانی و سازمان بازرگانی استانها اقدام به تشکیل پرونده کرده و سهمیه نذورات این هیئتها بر اساس پرونده ها تشکیل شده از اول آبان ماه آغاز شده است.

به گفته مفتح، اتحادیه های کشوری و اصناف می توانند در مراحل مختلف تولید، توزیع و تامین نقش موثری داشته باشند و بر رویه صادرات، واردات و عرضه کالا نظارت کافی را به عمل بیاورند. وی تصریح کرد: برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 واگذاری امور و اصناف نیاز به تشکیل یک هسته تخصصی داریم.