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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

مفتح خبرداد:

توزیع 80 درصد از سهمیه نذورات هیئتهای مذهبی

توزیع 80 درصد از سهمیه نذورات هیئتهای مذهبی

معاون وزیر بازرگانی از توزیع 80 درصد از سهمیه هیئتهای مذهبی برای تهیه نذورات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح امروز در جمع خبرنگاران گفت: توزیع سهمیه نذورات هیئتهای مذهبی و حسینه ها از آبان ماه آغاز شده است و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر بازرگانی افزود: از سه سال گذشته برای توزیع مواد اولیه و سهمیه هیئتهای مذهبی در وزارت بازرگانی و سازمان بازرگانی استانها اقدام به تشکیل پرونده کرده و سهمیه نذورات این هیئتها بر اساس پرونده ها تشکیل شده از اول آبان ماه آغاز شده است.

به گفته مفتح، اتحادیه های کشوری و اصناف می توانند در مراحل مختلف تولید، توزیع و تامین نقش موثری داشته باشند و بر رویه صادرات، واردات و عرضه کالا نظارت کافی را به عمل بیاورند. وی تصریح کرد: برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 واگذاری امور و اصناف نیاز به تشکیل یک هسته تخصصی داریم.

کد مطلب 1003795

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