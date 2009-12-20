توسعه آموزش عالی در فارس شایسته این استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رحمت الله مرزوقی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری افزود: ظرفیتهای آموزش عالی در فارس باید بیش از حد کنونی باشد چراکه در مقایسه با برخی استانها، به لحاظ توسعه کمی و کیفی آموزشی عالی، استان فارس عقب تر ارزیابی می شود.

وی خاطرنشان کرد: هیئت نظارت بر ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان فارس موظف است هر سال حداقل یک بار به هریک از مراکز آموزش عالی در گروه های مختلف شامل دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی، پیام نور، علمی و کاربردی و مراکز غیر انتفاعی مراجعه و شرایط آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.

مرزوقی اضافه کرد: در این ارزیابی ها اگر مشکلات به گونه ای بود که در سطح همان مرکز قابلیت حل شدن داشت که مراتب مورد اطلاع مدیر مرکز طی جلسه ای خواهد رسید اما اگر مشکل در حد توان مرکز نبود در این خصوص مکاتبات لازم صورت خواهد گرفت.

دبیر هیئت نظارت بر ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی استان فارس خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 90 مرکز آموزش عالی به غیر از گروه علوم پزشکی در سطح استان وجود دارد و ما نیز در آغاز کار ارزیابی های خود قرار داریم اما به طور کلی طبق ارزیابیهای به عمل آمده از حدود 20 درصد از مراکزی که تاکنون موفق به مراجعه شده ایم چنین به نظر می رسد که ارائه خدمات آموزشی در مراکز مختلف یکسان نیست به گونه ای که در یک مرکز خدمات با کیفیت بالایی ارائه می شود و در مراکز کوچک و نوپاتر به گونه ای دیگر خدمات رسانی صورت می گیرد و عمده مشکل در اینگونه مراکز نیز مسئله اعضای هیئت علمی است.

مرزوقی در پاسخ به سئوالی پیرامون ابزارهای این هیئت نظارت برای بالا رفتن سطوح مختلف آموزش عالی در سطح استان فارس نیز بیان کرد: در مرحله اول این هیئت مبادرت به گزارش گیری و تکمیل فرم های مورد نیاز کرده و طی جلسه ای موارد را با مدیر مرکز مطرح می کند اگر آن مشکل قابلیت حل شدن در سطح همان مرکز را داشت فرصتی برای رفع آن در نظر گرفته می شود که در صورت عدم حل مسئله مراتب به وزارتخانه و مراجع منکعس خواهد شد.

وی رویکرد اساسی این هیئت را اصلاح و ارتقای کیفیت دانست و افزود: این هیئت فقط کار گزارشگری را انجام می دهد و سعی می کند یک مرکز را به حداقل استانداردهای ملی و بین المللی برساند.