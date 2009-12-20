ناصر دهقانی تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری سهشنبه پیش به پایان رسید، حسن حسندوست تدوین این فیلم سینمایی را انجام میدهد، محمدرضا دلپاک صداگذاری را برعهده دارد و محمدرضا درویشی موسیقی را میسازد. با سرعت و شتاب مشغول کار هستیم تا فیلم برای نمایش در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر آماده شود.
عوامل این پروژه عبارتند از دستیار اول و برنامهریز: مسعود میمی، مجری طرح: منوچهر فضلی، مدیر تولید: مریم طالبی، مدیر فیلمبرداری: علیمحمد قاسمی، صدابرداری: صالحی، طراح صحنه و لباس: خورشید، دستیار دوم کارگردان: علی درخشنده، مدیر تدارکات: کاظم نادری، هماهنگی: داود جلالی.
فیلم سینمایی "دوباره پرواز کن" اولین تجربه سینمایی محمدعلی طالبی در سینمای دفاع مقدس است. طالبی پیشتر فیلمهای سینمایی "تیک تاک"، "چکمه" و "کیسه برنج" را کارگردانی کرده است.
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