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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

حسن‌دوست "دوباره پرواز کن" را تدوین می‌کند

حسن‌دوست "دوباره پرواز کن" را تدوین می‌کند

حسن حسن‌دوست فیلم سینمایی "دوباره پرواز کن" به کارگردانی محمدعلی طالبی را تدوین می‌کند.

ناصر دهقانی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری سه‌شنبه پیش به پایان رسید، حسن حسن‌دوست تدوین این فیلم سینمایی را انجام می‌دهد، محمدرضا دلپاک صداگذاری را برعهده دارد و محمدرضا درویشی موسیقی را می‌سازد. با سرعت و شتاب مشغول کار هستیم تا فیلم برای نمایش در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر آماده شود.

عوامل این پروژه عبارتند از دستیار اول و برنامه‌ریز: مسعود میمی، مجری طرح: منوچهر فضلی، مدیر تولید: مریم طالبی، مدیر فیلمبرداری: علی‌محمد قاسمی، صدابرداری: صالحی، طراح‌ صحنه و لباس: خورشید، دستیار دوم کارگردان: علی درخشنده، مدیر تدارکات: کاظم نادری، هماهنگی: داود جلالی.

فیلم سینمایی "دوباره پرواز کن" اولین تجربه سینمایی محمدعلی طالبی در سینمای دفاع مقدس است. طالبی پیشتر فیلم‌های سینمایی "تیک تاک"، "چکمه" و "کیسه برنج" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1003797

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