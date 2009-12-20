احکام کمیسیون ماده 100 در ارومیه اجرا نمی شوند

پرویز جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه متاسفانه آرا تخریب کمیسیون ماده 100 از طرف شهرداری به عنوان متولی اصلی، اجرایی نمی شود، اظهار داشت: تحمیل هزینه های اضافی ناشی از تخریب ساختمان های غیر مجاز احداث شده برای شهرداری یکی از عوامل عدم اجرای این احکام است.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده 100که از نمایندگان دادگستری، وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و شهرداری تشکیل می شود، بیان داشت: ساخت و سازهای بدون، مازاد و یا مغایر با پروانه در این جلسه بررسی و احکام آن لازم الاجراست.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه همچنین خواستار توقف عملیات ساختمانی در صورت مشاهده ساخت واحدهای اضافه از سوی شهرداری شد و گفت: متاسفانه شهرداری ارومیه بعد از اتمام ساخت واحدهای اضافی موضوع را در کمیسیون ماده 100 مطرح می کند.

جلیلی عدم وجود پله فرار در ساختمانهایی با اضافه ساخت بیش از چهار طبقه را از مهمترین موضوعات مطرح شده در این کمیسیون عنوان و خاطر نشان کرد: حکم تخریب این بناها با وجود اتمام 100 درصدی عملیات ساخت توسط شهرداری باید اجرا شود.