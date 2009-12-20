به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن انصاریفرد با ارسال نامه ای به کمیته داوران به همراه CD اشتباهات داوران در مسابقات فصل جاری تیم فوتبال راه آهن، خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

دربخشی از این نامه، مدیرعامل باشگاه راه‌‌‌آهن خطاب به رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال آورده است:"براساس نظر کارشناسان داوری در برنامه‌های تلویزیونی، دراین مدت 5 پنالتی تیم ما نادیده گرفته و 4 پنالتی هم به ضررمان اعلام شده است."

در ادامه این نامه آمده است: "در 3 بازی اخیر تیم راه آهن هم این مشکلات وجود داشته است که بر این اساس در دیدار با تیم‌های فولاد و ملوان 2 پنالتی بی مورد به ضرر ما اعلام شده و در مسابقه با سایپا هم یک پنالتی ما نادیده گرفته شده است، گرچه بررسی نهایی اتفاقات دیدار با سایپا را به نظر کمیته داوران موکول می کنیم."

انصاریفرد در این نامه در مورد دیدارهایی که حق راه آهن در آن اجحاف شده، می گوید: "در دیدار با سپاهان 2 پنالتی، در دقیقه 90 مسابقه با ابومسلم یک پنالتی و در بازی با تیم‌های صبای قم و سایپا هم 2 پنالتی دیگر ما اعلام نشد، ضمن اینکه در دیدار با استیل آذین، صبای قم و بازی‌هایمان برابر فولاد و ملوان در دور برگشت، جمعا 4 پنالتی به ضرر ما گرفته شد تا در مجموع این مسابقات 13 امتیاز راه آهن نادیده گرفته شود."

در بخش دیگری از این نامه مدیرعامل باشگاه راه‌‌‌آهن شهرری متذکر شده اشتباهات داوری تاکنون به نفع تیم فوتبال این باشگاه رخ نداده و تنها در دقیقه (4+90) دیدار با استقلال تهران یک صحنه مشکوک در درون محوطه جریمه این تیم اتفاق افتاد که طبق بیانیه کمیته داوران، که در سایت فدراسیون هم درج شد، آن صحنه پنالتی نبوده است.

در انتهای این نامه انصاریفرد از کمیته داوران خصوصا مسعود عنایت رئیس این کمیته خواستار شد برای جلوگیری از اشتباهات بیشتر داوران علیه تیم راه آهن بهتر است از داوران قوی‌تر در مسابقات این تیم استفاده شود.