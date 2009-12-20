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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۳۴

سومین جشنواره ملی شعر زاگرس در یاسوج برگزار می شود

سومین جشنواره ملی شعر زاگرس در یاسوج برگزار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سومین جشنواره ملی شعر زاگرس 12 و 13 اسفندماه سال جاری در یاسوج برگزار می شود.

فریدون داوری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این جشنواره همزمان با میلاد فرخنده پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و در چهار بخش آزاد، موضوعی، گویشی و ویژه و با حضور شاعران سراسر کشور برگزار می شود.

وی بیان کرد: در بخش موضوعی این جشنواره اشعاری با موضوع زاگرس، آیینی و حماسی و در قالبهای غزل، مثنوی و سپید پذیرفته می شود.

داوری یادآور شد: در بخش ویژه جشنواره شعر زاگرس نیز به اشعاری که در مدح حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) سروده شده باشد 14 نیم سکه بهار آزادی اهدا می شود.

وی با بیان اینکه محدودیت سنی در این جشنواره وجود ندارد، عنوان کرد: آخرین تاریخ ارسال آثار به این جشنواره 20 بهمن ماه سال جاری است.

کد مطلب 1003808

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