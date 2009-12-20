فهرست آثار پویانمایی جشنواره فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد 73 اثر پویانمایی متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر هستند که هیئت انتخاب این بخش بازبینی آثار را به پایان رسانده و اسامی فیلم‌های منتخب به زودی اعلام می‌شود. فیلم‌های پویانمایی متقاضی حضور در بخش نقش خیال عبارتند از:

"آبنبات چوبی" اکبر ترابپور، "آخرین ترانه دختر" ماشاالله محمدی، "آدم برفی‌ها" رستم نظری، "آدم‌ها" ماشاالله محمدی، آزادی حسین باقری، "آن کس که مادر است" فرهاد علیزاده، "ابن هیثم" فرخ یکدانه، "باران‌های رنگی " ماشاالله محمدی، "باغبان" حسین قربانی، "به همین زودی" بهزاد نعلبندی، "پشت بوم" روح‌الله سعادتمند، "پلاک 121" امین منتظری، "پیرزن و گاو" احسان تسویه‌زاده، "تار صدای مرگ" حمید نخعی، "ترمه و ترنج و گل‌افشان" هنگامه مفید، مهدی موسوی، "تکرار" هاجر فرجپور معموری، "تنها اگر دمی" علی شورورزی ، "تولدت مبارک" زحل رضوی ، "جای جان" سجاد فروغی، "جنگ بازی" رضا احمدیاری، "جنگ ساز" شهرام حیدریان- ارد پیکان فر، "حبل المتین یا تسبیح"جمشید رئوفی بروجنی ، "خرمالو" فرشید شفیعی.

"خطی برای تکامل" محمدعلی هاشم‌زهی، "خوب، بد و عشق" بزرگمهر حسین پور، "داستان ناتمام فصل آخر" فاطمه جعفری، "دلقک‌ها - کشتی کاغذی" کامبیز درم بخش، "دلم برای لایه اوزون می سوزد" پوریا عقیلی، "دو قبله" جواد فرح بخشیان، "ده فرمان" مرضیه خدیوی، "دیو من" علیرضا میراسدالله، "رستم، تولدی دیگر" سعید قهاری، "رنج" ماشا الله محمدی، "روزگار سپری شده" فرنوش عابدی، "رویای شهر خاکستری" آرش رازانی، "زخم" محمدرضا گودرزی سروش ، "زکریای رازی" فرشاد شفیعی ، "زنگ انشا" علیرضا میراسدالله ، "زیبا" مصطفی خسروی، "ساحل نجات" سپهر علیمحمدلو، "ساعت کش" وحید برزگر،

"سکانس پرواز" مصطفی بهمنی، "سیگار و سینما" ابراهیم ساکتی، "سینماتوگراف" امید میرزایی، "شتر حضرت صالح" یونس عباس‌زاده، "شهر خاموش" امیر مهران، "صبر آمد قتل عامی در راه است" جواد آقایی، "صخره" سارا نامجو، "عاقبت همنشینی با بدسرشت" سپهر علیمحمدلو، "عشق فانتزی" ظفر پژوهش، "عکس" مریم خلیل‌زاده، "فرمانروایان مقدس ـ حضرت سلیمان" امیرمحمود دهستانی، "قصه کوچک ما" آمنه اسلامی، "قصه‌های شب چله" محمدجمال محمدپور، "قیام" حامد شریفی،

"کوه نورانی" سامان خرم، "لقمه حرام" ارد پیکانفر، "مال‌کّنون" سعید پنجی، "ماه و پلنگ" مجید بلادپس، "ماه و ماهی" باران توجهی، "مثل اینکه می‌خندد" سپهر علیمحمدلو، "مخصوصا موسیقی" سیدسینا عطائیان ، "مرز دوستی" بهرام ارجمندنیا، "مشعل المپیک" شهرام حیدریان، "منظم‌ترین کوچولوی دنیا" مصطفی خسروی، "نوازنده" کیانوش عابدی، "نوعی دیگر بودن" ماشاالله محمدی، "نی نامه" آدریا آقاسی، "وقتی بابا نبود" مهدی نصیری، "همسایه‌‌ات را مخور" محمود نفیسی، "همسنگران" صمد غلامزاده، "یک اتفاق خیلی خیلی ساده" اردشیر قیامی و "یه جور دیگه" داریوش نیکبخت.

در این بخش که برای اولین بار برگزار می‌شود سیمرغ بلورین به بهترین کارگردانی پویانمایی اهدا خواهد شد. بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 5 تا 15 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.