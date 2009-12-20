شاهچراغ باید به کانون فرهنگی استان فارس تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز روح الله احمدزاده ظهر یکشنبه در کارگروه فرهنگ و هنر استان فارس با اشاره به انتخاب شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) اظهار داشت: این انتخاب نشان دهنده جوهره و گوهر تمدن فارس است و به همین جهت شیراز باید به خاستگاه فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی در جهان تبدیل شود.

وی تاکید کرد: بافت اجتماعی و فرهنگی شیراز باید بر مبنای محوریت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) شکل گیرد و این استان باید به مرکز توسعه فرهنگ عمومی کشور تبدیل شود.

استاندار فارس در ادامه افزود: توسعه سومین حرم اهل بیت (ع) به معنای توسعه فرهنگ اهل بیت(ع) در جامعه بوده و از آنجایی که ما قائل به مفهوم امت اسلامی هستیم باید مراقب بود که از فرهنگ اصیل اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دور نشویم.