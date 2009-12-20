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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۱

شاهچراغ باید به کانون فرهنگی استان فارس تبدیل شود

شاهچراغ باید به کانون فرهنگی استان فارس تبدیل شود

شیراز - خبرگزاری مهر: استاندار فارس گفت: همانگونه که حرمهای امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) کانونهای فرهنگی مناطق خود هستند حرم حضرت احمد ابن موسی"شاهچراغ"(ع) نیز باید به کانون فرهنگی استان فارس تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز روح الله احمدزاده ظهر یکشنبه در کارگروه فرهنگ و هنر استان فارس با اشاره به انتخاب شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) اظهار داشت: این انتخاب نشان دهنده جوهره و گوهر تمدن فارس است و به همین جهت شیراز باید به خاستگاه فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی در جهان تبدیل شود.

وی تاکید کرد: بافت اجتماعی و فرهنگی شیراز باید بر مبنای محوریت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) شکل گیرد و این استان باید به مرکز توسعه فرهنگ عمومی کشور تبدیل شود.

استاندار فارس در ادامه افزود: توسعه سومین حرم اهل بیت (ع) به معنای توسعه فرهنگ اهل بیت(ع) در جامعه بوده و از آنجایی که ما قائل به مفهوم امت اسلامی هستیم باید مراقب بود که از فرهنگ اصیل اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دور نشویم.

احمدزاده یادآور شد: جامعه امروز نیازمند مهندسی فرهنگی و مدیریت آسیبهای اجتماعی بوده از این رو باید متغیرهای جدید فرهنگی که با توسعه تجهیزات ارتباطی و رسانه ای وارد عرصه جهانی می شوند را مدیریت کرد.

کد مطلب 1003814

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