دو هزار نخبه بسیجی در خراسان رضوی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نعمت الله سجادی ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون بیش از دو هزار نخبه در سطح استان شناسایی شده که پیش بینی می کنیم این تعداد به پنج هزار نفر برسد.

رئیس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فن آوری سپاه امام رضا(ع)، با اشاره به افتتاح خانه نخبگان بسیج رضوی تصریح کرد: این مکان با ابتکار سپاه امام رضا(ع) به منظور تامین اهداف سازمان بسیج علمی پژوهشی و فن آوری سپاه امام رضا(ع) و سیاستگذاری و برنامه ریزی برای شناسایی، جذب، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان بسیج و سازماندهی آموزشی و پشتیبانی و بکارگیری آنها در راستای تولید علم و توسعه علمی و ایجاد شور و نشاط جوانی ایجاد شده است.

سجادی گفت: تعمیق و توسعه تفکر بسیجی در بین اعضاء نخبگان، توسعه و تعمیق فرهنگی نوآوری و شکوفایی، ایجاد بانک اطلاعات نخبگان بسیج استان، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی سازمانها و نهادهای مرتبط با نخبگان، کمک به فراهم کردن تسهیلات و امکانات لازم برای دسترسی محققان و نخبگان بسیج استان به تحقیقات جهانی و انتقال فناوری جدید به کشور در راستای تحقق اهداف، کمک به فراهم کردن تسهیلات و امکانات لازم برای حضور نخبگان در همایشهای داخل و خارج کشور و ایجاد شبکه جهانی نخبگان از دیگر وظایف این مکان است.

شرف الدین شیرازی مسئول خانه نخبگان بسیج رضوی نیز گفت: اگر باور به عنوان اساس کار برای هر فرد و فرهنگی قرار گیرد به طور قطع به هر آنچه اراده کنند، خواهند رسید.

وی با استناد به سخن استاد شهید مطهری ادامه داد: پنج قرن فرهنگ و تمدن اسلامی صیانت علمی و فرهنگی جهان را عهده دار بود و اروپای امروز خود را مدیون آن پنج قرن می داند.

شیرازی با بیان اینکه باید از فکر و اندیشه همه استفاده کرد گفت: باید برنامه 10 ساله خود را با هم اندیشی طراحی کنیم.