سازمان سنجش آموزش کشور به داوطلبان کنکور 89 هشدار داد اطلاعات ثبت نامی کنکور محرمانه است و نباید تحت هیچ عنوان در اختیار فرد دیگری به جز داوطلب قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تماسهای تعدادی از داوطلبان با سازمان سنجش آموزش کشور عدهای تحت عنوان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مبادرت به دریافت کد رهگیری ثبت نام از داوطلبان آزمون سراسری سال 1389 می کنند و اظهار داشته اند کد رهگیری را به محل تحصیل خود اعلام کنید، از این رو سازمان سنجش آموزش کشور این موضوع را به اطلاع داوطلبان میرساند که اطلاعات کارت اعتباری و همچنین کد رهگیری ثبت نام کاملاً شخصی و محرمانه است و نباید تحت هیچ عنوان در اختیار افراد غیر (حتی مدارس) قرار گیرد، بدیهی است مسؤلیت هرگونه سوء استفاده از این موضوع به عهده شخص داوطلب است.
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