اطلاعات ثبت نامی کنکور محرمانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تماسهای تعدادی از داوطلبان با سازمان سنجش آموزش کشور عده‌ای تحت عنوان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مبادرت به دریافت کد رهگیری ثبت ‌نام از داوطلبان آزمون سراسری سال 1389 می‌ کنند و اظهار داشته ‌اند کد رهگیری را به محل تحصیل خود اعلام کنید، از این رو سازمان سنجش آموزش کشور این موضوع را به اطلاع داوطلبان می‌رساند که اطلاعات کارت اعتباری و همچنین کد رهگیری ثبت ‌نام کاملاً شخصی و محرمانه است و نباید تحت هیچ عنوان در اختیار افراد غیر (حتی مدارس) قرار گیرد، بدیهی است مسؤلیت هرگونه سوء استفاده از این موضوع به عهده شخص داوطلب است.

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