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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۱

برنامه دیدارهای هفته یازدهم لیگ دسته اول اعلام شد

برنامه دیدارهای هفته یازدهم لیگ دسته اول اعلام شد

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه دیدارهای هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 10/10/88
* مس رفسنجان - داماش لرستان، ساعت 14، ورزشگاه شهدانوش آباد رفسنجان
* پیام خراسان - شهرک صنعتی کاوه تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد
* شاهین اهواز - شموشک نوشهر، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز
* سپاهان نوین اصفهان - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه پلی اکریل اصفهان
* تربیت یزد - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد
* پیام مخابرات فارس - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* اتکا گلستان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان

جمعه - 11/10/88
* آلومینیوم هرمزگان - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس
* پتروشیمی تبریز - کوثر لرستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز
* نفت تهران - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه امیرآباد تهران
* گل گهر سیرجان - مهرکام پارس تهران، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
* نساجی قائمشهر - شن سا اراک، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* مس سرچشمه کرمان - فولاد نوین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
* داماش گیلان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت

کد مطلب 1003820

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