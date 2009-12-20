برنامه دیدارهای هفته یازدهم لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 10/10/88

* مس رفسنجان - داماش لرستان، ساعت 14، ورزشگاه شهدانوش آباد رفسنجان

* پیام خراسان - شهرک صنعتی کاوه تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

* شاهین اهواز - شموشک نوشهر، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

* سپاهان نوین اصفهان - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه پلی اکریل اصفهان

* تربیت یزد - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد

* پیام مخابرات فارس - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* اتکا گلستان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان

جمعه - 11/10/88

* آلومینیوم هرمزگان - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

* پتروشیمی تبریز - کوثر لرستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

* نفت تهران - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه امیرآباد تهران

* گل گهر سیرجان - مهرکام پارس تهران، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان

* نساجی قائمشهر - شن سا اراک، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* مس سرچشمه کرمان - فولاد نوین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه

* داماش گیلان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت