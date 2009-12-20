به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست آزادراه ساوه - همدان 60 کیلومتر است که از ساوه آغاز و درکیلومتر 60 به غرق آباد متصل می شود.

این بزرگراه در دو باند شمالی و جنوبی به طول 175 کیلومتر درحال ساخت است که پیش از این 90 کیلومتر از باند جنوبی آن بهره برداری شده است.

البته طرح راه‌سازی همدان - ساوه به عنوان مسیر ارتباطی غرب به مرکز کشور به طول 176 کیلومتر است که 86 کیلومتر آن در محدوده استحفاظی استان همدان قراردارد و از این میزان باند جنوبی آن قبلا به بهره برداری رسید و هم اکنون عوامل اجرایی در حال تکمیل باند شمالی آن هستند. 90 کیلومتر این آزادراه هم درمحدوده استان مرکزی است.

باتوجه به تردد بالای خودروهای سبک و سنگین در این محور، تک خطه بودن و کم عرض بودن محور ساوه تا ابتدای حوزه استحفاظی همدان احتمال سوانح رانندگی در این محور بیشتر است.