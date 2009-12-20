  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

باحضور معاون اول رئیس جمهور /

مرحله نخست آزادراه ساوه - همدان فردا افتتاح می‌شود

مرحله نخست آزادراه ساوه - همدان فردا افتتاح می‌شود

مرحله نخست آزادراه ساوه - همدان فردا دوشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزرای راه و ترابری و آموزش و پرورش به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست آزادراه ساوه - همدان 60 کیلومتر است که از ساوه آغاز و درکیلومتر 60 به غرق آباد متصل می شود.

این بزرگراه در دو باند شمالی و جنوبی به طول 175 کیلومتر درحال ساخت است که پیش از این 90 کیلومتر از باند جنوبی آن بهره برداری شده است.

البته طرح راه‌سازی همدان - ساوه به عنوان مسیر ارتباطی غرب به مرکز کشور به طول 176 کیلومتر است که 86 کیلومتر آن در محدوده استحفاظی استان همدان قراردارد و از این میزان باند جنوبی آن قبلا به بهره برداری رسید و هم اکنون عوامل اجرایی در حال تکمیل باند شمالی آن هستند. 90 کیلومتر این آزادراه هم درمحدوده استان مرکزی است.

باتوجه به تردد بالای خودروهای سبک و سنگین در این محور، تک خطه بودن و کم عرض بودن محور ساوه تا ابتدای حوزه استحفاظی همدان احتمال سوانح رانندگی در این محور بیشتر است.

کد مطلب 1003821

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار