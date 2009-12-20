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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

بانک مرکزی اعلام کرد:

استمرار فعالیت صندوقهای قرض الحسنه سازمان اقتصاد اسلامی

استمرار فعالیت صندوقهای قرض الحسنه سازمان اقتصاد اسلامی

بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی به منظور استمرار فعالیت صندوقهای قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی تفاهم نامه منعقد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد در پی تفاهم حاصله برای استمرار فعالیت صندوقهای قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی مقرر شد صندوقهای قرض الحسنه ای که تحت پوشش سازمان مزبور فعالیت می کنند و تاکنون نسبت به تکمیل پرونده خود برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننموده اند، برای بهره مندی از این فرصت در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود نزد سازمان اقتصاد اسلامی اقدام کنند.

این در حالی است که براساس ماده 18 بسته سیاستی- نظارتی سال 88 بانک مرکزی، تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی موظف هستند تا "پایان آذر ماه سال" جاری مجوزهای لازم برای فعالیت را از بانک مرکزی دریافت کنند.

هم اکنون 1200 صندوق قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی در حال فعالیت هستند.


 

کد مطلب 1003825

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