۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۵

"سایات نوا" به زبان ارمنی منتشر شد

کتاب "سایات نوا" نوشته وارتکس زرگریان از سوی انتشارات نائیری به زبان ارمنی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب تحقیقی است درباره واژه‌های فارسی- عربی و ترکی در اشعار سایات نوا شاعر، عاشیق و موسیقدان ارمنی قرن 18 که در تفلیس و کل قفقاز به سه زبان شعر می‌گفت و موسیقیدان دربار هراکل پادشاه گرجستان بود.

وارتکس زرگریان مولف کتاب "سایات نوا" تمامی واژه‌های غیرارمنی را با مقابله کامل فرهنگهای مختلف ریشه‌یابی کرده‌ و معنی آنها را در 27 شعر معروف سایات نوا به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار داده ‌است.

پیشگفتار این کتاب را گریگورآراکلیان سفیر جمهوری ارمنستان در ایران و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه دولتی ایروان نوشته‌ است.

کتاب "سایات نوا"  با شمارگان 2000 نسخه در 264 صفحه به چاپ رسیده ‌است.

 

