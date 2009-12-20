"سایات نوا" به زبان ارمنی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب تحقیقی است درباره واژه‌های فارسی- عربی و ترکی در اشعار سایات نوا شاعر، عاشیق و موسیقدان ارمنی قرن 18 که در تفلیس و کل قفقاز به سه زبان شعر می‌گفت و موسیقیدان دربار هراکل پادشاه گرجستان بود.

وارتکس زرگریان مولف کتاب "سایات نوا" تمامی واژه‌های غیرارمنی را با مقابله کامل فرهنگهای مختلف ریشه‌یابی کرده‌ و معنی آنها را در 27 شعر معروف سایات نوا به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار داده ‌است.

پیشگفتار این کتاب را گریگورآراکلیان سفیر جمهوری ارمنستان در ایران و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه دولتی ایروان نوشته‌ است.

کتاب "سایات نوا" با شمارگان 2000 نسخه در 264 صفحه به چاپ رسیده ‌است.



