28 هزار سفرکارت ملی در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیرحسین رجب پناه پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آغاز اجرای طرح سفرکارت ملی تاکنون تعداد 28 هزار و 134 عدد سفرکارت برای 55 دستگاه اجرایی استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه این طرح از اواخر سال 86 به عنوان یک طرح ملی آغاز شده است، عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح توزیع عادلانه سفر در مرحله اول بین کارکنان دولت و مرحله دوم بین سایر اقشار جامعه است.

کارشناس گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اضافه کرد: واحدهای اقامتی تحت پوشش و نظارت اداره کل استان (هتل ها و مهمانپذیرها) مجهز به دستگاه pos سفرکارت ملی است.

رجب پناه در پایان یادآور شد: با توجه به انعقاد قرارداد با واحدهای پذیرایی میان راهی و اعمال 15 درصد تخفیف جهت دارندگان سفرکارت ملی، به زودی نصب دستگاه های pos جهت واحدهای یادشده نیز انجام خواهد شد.