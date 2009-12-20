ملاقات هیئت نظامی عمان با فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مذاکرات که امروز یکشنبه در ایران برگزار شد، طرفین موضوعات همکاری های دریایی دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن اشاره به برگزاری رزمایش مشترک امداد و نجات طی روزهای آتی در بندرعباس، آن را زمینه ساز برگزاری رزمایش های نظامی میان دو کشور ارزیابی کرد.

وی با تاکید بر موقعیت راهبردی و سوق الجیشی تنگه هرمز خواستار همکاری کشورهای منطقه در برقراری امنیت، نظم و ثبات در منطقه شد.

وی افزود: کشورهای منطقه قادرند تا امنیت منطقه را خودشان تامین نماید و نیازی به حضور بیگانگان در آبهای خلیج فارس و دریای عمان به بهانه برقراری امنیت وجود ندارد.

طرف عمانی نیز در این دیدار با اشاره به اراده رهبران کشورش جهت توسعه همکاری های دو کشور و تاکید بر ضرورت تقویت روابط نظامی به ویژه همکاری دو کشور در عرصه دریا، اظهار امیدواری کرد که کشورهای منطقه هر چه سریعتر بتوانند به یک توافق جمعی در خصوص ترتیبات امنیتی منطقه دست یابند.

هیئت نظامی عمان برای نخستین دور مذاکرات هشتمین اجلاس کمیته مشترک دوستی ایران و عمان در ایران به سر می برد .