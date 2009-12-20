تکلیف نهایی مبادله اسرا تا دو روز دیگر مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، اسامی این اسرای فلسطینی که تل آویو با آزادی آنها مخالف است، عبارتند از : "حسن یوسف" از رهبران حماس در کرانه باختری، "مروان البرغوثی" رهبر برجسته فتح، "احمد سعدات" از مقامهای جبهه خلق برای آزادی فلسطین، "عبدالله البرغوثی" ، "عباس السید"، "ابراهیم حامد" ، طاهر المدهون" و سه اسیر زن به نامهای"آمنه منا" ، " احلام التمیمی" و "قاهره السعدی" که در بند زندانهای اشغالگران رژیم صهیونیستی هستند.

این منبع همچنین تاکید کرده است پس از ارائه پیشنهاد اخیر حماس از طریق میانجیگر آلمانی، توپ در زمین اسرائیل است که با مبادله اسرا موافقت یا مخالفت کند.

وی افزود میانجیگر آلمانی تا دو روز دیگر برای دریافت پاسخ نهایی تل آویو به سرزمینهای اشغالی سفر کرده، و در نهایت سرنوشت انجام مبادله اسرا یا عملی نشدن آن را مشخص می کند.