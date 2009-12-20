گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: مراسم عزاداری حسینی در ماه محرم باید از پیرایه‌ها و مسائل خرافی دور باشد. حجت‌الاسلام جمال یاری خاطرنشان کرد: آنهایی که مراسم الهی ماه محرم را با خرافات آلوده می کنند از حقیقت دین بهره کافی و وافی ندارند.

- مدیرعامل موسسه فرهنگی تسـنیم نور وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی با هیئتی از مرکز مطالعات و تولیدات فیلم ‌انیمیشن حوزه‌ هنری سازمان بازدید کرد و در خصوص تعامل، همکاری و استفاده از پتانسیلهای موجود در هر دو موسسه با سیدمسعود صفوی، مدیرعامل این مرکز گفتگو کرد. علیرضا لولاچیان در این بازدید با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیتهای موسسات وابسته سازمان به‌شکل تهاتری یا قراردادی در دستور‌کار موسسه‌ قرار دارد و تعامل و همکاری در بین موسسات سازمان باید نهادینه شود، خاطرنشان کرد: موسسه تسنیم نور از ظرفیتها و پتانسیلهای مناسبی برای ماموریتهای تعریف شده و منطبق با اهداف خود برخوردار است.

- انتشارات سوره مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار شش عنوان کتاب جدید با موضوع "عاشورا و محرم" با عزاداران حسینی همراه می‌شود."آسمانی‌ها"، "روشنایی آئینه"، "مجلس حربن یزید ریاحی"، "پرند ستایش در ایران"، "موسیقی عاشورایی" و "پوسترهای عاشورایی" عنوان کتابهای عاشورایی جدید انتشارات سوره مهر است که به ‌تازگی منتشر شده یا در دست انتشار است.

- همزمان با فرارسیدن ماه محرم، ویژه نامه اینترنتی هلال محرم در خروجی تبیان هرمزگان منتشر شد. مهدی امیری، مسئول بخش ویژه‌نامه‌های تبیان هرمزگان با اعلام این خبر افزود: این ویژه‌نامه در 17 بخش تهیه و جهت استفاده کاربران در خروجی سایت تبیان هرمزگان قرار گرفته است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از تشکیل شورای قرآنی این استان به ریاست استاندار و دبیری اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان خبر داد. حجت‌الاسلام علی شکری افزود: این شورا در راستای ترویج، تبیین و گسترش فعالیتهای قرآنی بین مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در این استان تشکیل شده است.

- موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، متن کامل استفتائات آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای را به زبان فرانسه در اختیار کاربران خود قرار داده است. این مجموعه از استفتائات مقام معظم رهبری شامل پنجاه بخش است که هر بخش آن شامل زیرمجموعه‌هایی تفصیلی و ارائه جزئیات مربوط با موضوع سرفصلها می‌شود. در همین راستا کاربران و متقاضیان دریافت موضوعی استفتائات آیت‌الله العظمی خامنه‌ای می‌توانند از امکان "جستجوی موضوعی" نیز استفاده کنند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از بصیرت به معنای روشن‌بینی و روشندلی یاد کرد و گفت: بصیرت مهمترین شاخص شهدای کربلا بوده و انسان بی‌بصیرت نابینای واقعی است. حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری با تسلیت فرارسیدن ایام محرم الحرام به حدیثی از امام علی(ع) اشاره و خاطرنشان کرد: امام علی(ع) فرموده‌اند: "نابینایی ظاهری بسیار بهتر و آسانتر از نابینایی دل و بی بصیرتی است." وی افزود: در تاریخ اسلام همواره بی‌بصیرتها بیشترین لطمه را به اسلام وارد کرده‌اند و اگر پرچم اسلام امروز همچنان برافراشته است مرهون افراد بصیری است که در عین اینکه در اقلیت بوده‌اند، بیشترین تاثیرگذاری را داشته‌اند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: برای تبلیغ ایام محرم باید از مبلغین توانمند و آگاه به مسائل روز استفاده شود. حجت‌الاسلام ولی‌الله محمودی‌نژاد افزود: دشمنان داخلی و خارجی این نظام از هر فرصتی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند و ایام محرم نیز فرصت خوبی برای آنها است پس در امر اعزام مبلغ باید از روحانیون با تجربه و آگاه به مسائل روز استفاده شود تا ضمن برپایی مراسم امام حسین(ع)، مردم نیز از خیالات واهی دشمن آگاه شوند.