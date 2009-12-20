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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

خانه استاد "صبحدل" به مرکز حفظ و اشاعه نواهای مذهبی تبدیل می شود

خانه استاد "صبحدل" به مرکز حفظ و اشاعه نواهای مذهبی تبدیل می شود

شهردار منطقه هفت از خرید خانه استاد صبحدل و تبدیل آن به مرکز حفظ و اشاعه نواهای مذهبی ومعارف اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس پژمان پشمچی زاده با اعلام این خبر گفت: خانه استاد گرانقدر حسین صبحدل به همت شهرداری به مرکز حفظ و اشاعه نواهای مذهبی و معارف اسلامی تبدیل می شود.

وی در دیدار با خانواده این استاد والا مقام ضمن تجلیل از مقام والای علمی و هنری این شخصیت بزرگ خاطرنشان کرد: خانه استاد صبحدل، یک گنجینه ارزشمند از خاطرات و تلاشهای فراوان او در نشر فرهنگ اصیل اسلامی و معارف اسلامی است.

شهردار منطقه هفت افزود: به منظور حفظ این میراث گرانبها شهرداری منطقه هفت قصد دارد با خرید آن نسبت به شناساندن ایشان به نسل امروز وآینده و برگزاری دوره های آموزشی برای جوانان ونوجوانان علاقمند به معارف اسلامی و قرآنی و نغمه ها و آهنگهای انقلابی اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات کارشناسی برای خرید این خانه در دستور کار قرار دارد و طی روزهای آینده عملیاتی خواهد شد.

خانه استاد صبحدل در محله مجیدیه واقع در منطقه هفت قرار دارد.

کد مطلب 1003840

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