به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد نایتلی از جمعه در نسخه‌ای مدرن از نمایشنامه کلاسیک "مردم گریز" نوشته مولیر، نقش یک ستاره سینمای هالیوود را ایفا می‌کند.

این بازیگر 24 ساله انگلیسی که فعالیت خود را از بازی در سریال‌های تلویزیونی آغاز کرده، نخستین‌بار با فیلم "جنگ‌های ستاره‌ای‌: اپیزود اول" جلوی دوربین سینما ظاهر شده است. این نخستین تجربه تئاتری نایتلی است که با نقدهای متفاوت مواجه شده است.

گروهی از منتقدان حضور نایتلی در یک نمایش نامه را تنها تمهیدی برای کشاندن هر چه بیشتر تماشاگران به تئاتر لندن ارزیابی کرده‌اند. اما در عین حال منتقد روزنامه گاردین در این باره می‌نویسد: نایتلی بازی خوبی در این نمایش دارد. حتی اگر روی صحنه نداند که با دست‌هایش چکار کند. او ترکیبی از سادگی و بدجنسی را به این نقش بخشیده است.

منتقد روزنامه دیلی میل نیز نوشته است: بازی نایتلی روی صحنه ضعیف‌تر از بازی‌های سینمایی اوست. نایتلی چهارمین ستاره هالیوودی است که در سال‌های اخیر روی صحنه تئاتر لندن ظاهر می‌شوند. پیش از او جود لا در نقش هملت، دنیل رادکلیف در نمایش "اکوس" و نیکول کیدمن در"اتاق آبی" روی صحنه تئاتر لندن به نقش آفرینی پرداخته‌اند.

بیشتر منتقدان روزنامه‌های دیگر چاپ انگلستان به بازی نایتلی انتقادهایی داشته‌اند. تا جایی که نایتلی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که بیشتر منتقدان تئاتر انگلستان می‌خواهند او را زنده به گور کنند.