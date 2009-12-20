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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۶

استاندار گیلان:

برنامه های دهه فجر در راستای تبیین اهداف انقلاب است

برنامه های دهه فجر در راستای تبیین اهداف انقلاب است

رشت - خبرگزاری مهر: روح الله قهرمانی چابک گفت: برنامه های سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید به گونه ای شایسته به تصویر کشیده شود و در راستای تبیین اهداف انقلاب باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان ظهر یکشنبه در جلسه سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در رشت با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک اتفاق مهم و اساسی بود، اظهارداشت:  با توجه به رویکرد انقلاب اسلامی، همیشه باید این انقلاب را پاس داشت و دستاوردهای انقلاب باید به شیوه ای جدید و هنرمندانه به مردم منعکس شود.

قهرمانی با اشاره به اینکه باید مردم را به حضور و شرکت گسترده در برنامه های دهه فجر تشویق کرد، افزود: تمامی دستگاههای اجرایی باید با روشها و فنون جدید و در قالبهای بدیع و نوآورانه در معرفی دستاوردها و خدمات نظام و انقلاب اسلامی پیشقدم و تلاش وافر و موثری را در بالا بردن سطح رضایت و اعتماد عمومی در بین آحاد مختلف جامعه داشته باشند.

وی گفت: ایجاد امید و اعتماد در لایه های مختلف اجتماعی از مهمترین اهداف دهه فجر است چرا که دشمن به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی در میان اقشار مختلف جامعه است.

استاندار گیلان در ادامه با تاکید بر بیان دستاوردهای موثر انقلاب، یاد آورشد: دهه فجر مربوط به همه ملت آزاد ایران است از این رو باید در برگزاری مراسمهای سالگرد پیروزی انقلاب از مشارکت همه مردم بهره جست.
کد مطلب 1003843

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