ارزیابی های کارشناسان استان تهران در خصوص پروژه های کرج ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کاوه حدادپور ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی جهاد کشاورزی کرج با اشاره به گستردگی و حجم بالای طرحهای عمرانی موجود در این منطقه افزود: ارزیابی چگونگی روند پروژه های عمرانی کرج به دلیل تعداد زیاد این طرحها بسیار مشکلتر از پروژه های دیگر شهرستانها از جمله نظرآباد است.

این مسئول با بیان اینکه در جلسه کمیته برنامه ریزی قبل، تاخیر 20 پروژه عمرانی گزارش شده بود، عنوان کرد: این در حالیست که هیچیک از این پروژه ها تاخیر نداشته بلکه بسیاری از آنها به اتمام و یا بهره برداری رسیدند.

وی پیشرفت پروژه های عمرانی کرج در بخشهای مختلف از جمله حوزه های منابع طبیعی، کشاورزی و امور آب را مثبت ارزیابی و بیان کرد: به رغم روند مناسب پیشرفت این طرحهای عمرانی در شورای برنامه ریزی استان تهران دو پروژه حوزه منابع طبیعی جزو پروژه های تاخیردار گزارش شد.

حدادپور اظهار داشت: این در حالیست که پس از بررسی مجدد مشخص شد پروژه های مربوط به این بخش بدون مشکل در حال اجراست.

معاون برنامه ریزی اداری مالی فرمانداری کرج، اراده و پشتکار مسئولان کرج برای رفع مشکلات بخش کشاورزی را یادآور شد و ذکر کرد: اعم مشکلات این بخشها مربوط به زمین، تخصیص اعتبارات، کمبود بودجه ها و چگونگی همکاری پیمانکاران است که پس از بررسی نسبت به رفع آن اقدام می شود.

حدادپور با تاکید بر لزوم توجه بیشتر در خصوص استفاده از اعتبارات دولتی خاطرنشان کرد: استفاده و خرج کردن اعتبارات عمرانی فرصت زمانی محدودی دارد که در صورت عدم استفاده به موقع این اعتبارات به خزانه بازگشت داده می شود.

درخواست 12 میلیارد تومان بودجه برای اجرای پروژه تصفیه آب فاضلاب کرج

معاون برنامه ریزی اداری مالی فرمانداری کرج در بخش دیگری از سخنان خود نیز رویکرد کرج برای استفاده از پساب فاضلاب را یادآور شد و افزود: برای اجرای این پروژه 12 میلیارد تومان اعتبار درخواست شده است که این میزان برای تصفیه 130 لیتر آب فاضلاب در ثانیه متناسب نیست و نیاز به بررسی مجدد با حضور مسئولان ذیربط دارد.

حدادپور گفت: این در حالیست که پس از بررسیهای اولیه مقرر شد 200 میلیون تومان اعتبار برای اجرای این پروژه تخصیص یابد.

وی با بیان مهم بودن پروژه تصفیه آب فاضلاب کرج و مصرف داخلی آن در آبیاری اراضی کشاورزی بیان کرد: با توجه به مهم بودن این پروژه با افزایش اعتبار تا مبلغ 500 میلیون تومان نیز موافقت شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: پیگیریهای لازم جهت بررسی نتیجه نهایی این موضوع به زودی صورت می گیرد.

پساب فاضلاب کرج باید به مصرف داخلی برسد

حدادپور در آخرین بخش از سخنان خود نیز گفت: هم اکنون 130 لیتر آب فاضلاب در ثانیه از شهر خارج می شود که پساب آن برای آبیاری بخش کشاورزی کرج کارایی بالایی دارد.

وی رویکرد استان تهران در این خصوص را خارج کردن آب فاضلاب از کرج عنوان کرد و افزود: این درحالیست که این آب پس از تصفیه برای اراضی کشاورزی از جمله غلات که پروسه طولانی دارند، بسیار کارآمد و مناسب است.

این مسئول خاطرنشان کرد: آب تصفیه شده فاضلاب پس از آزمایش و مشخص شدن عدم آلودگی مورد استفاده آبیاری در کشاورزی قرار می گیرد.

حدادپور غیرقابل شرب بودن این آب را یادآور شد و افزود: پساب فاضلاب برای استفاده در زمینهای کاشت سبزی و صیفی جات به دلیل سرعت جذب بالای آب توسط برگها مجاز نیست.