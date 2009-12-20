چهار تله کابین در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، یدالله مرادی بعد از ظهر یکشنبه در نشست ستاد گردشگری شهرستان گچساران افزود: هم اکنون مطالعات احداث سه تله کابین دنا، بویراحمد و بهمئی به اتمام رسیده و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی بیان داشت: مطالعات احداث یک تله کابین در شهرستان گچساران نیز شروع شده و پیشنهاد آن در دور سوم سفرهای ریاست جمهوری به استان مطرح خواهد شد .

مرادی عنوان کرد: این تله کابین در محدوده کوه خامی از سمت گچساران احداث خواهد شد که در صورت اجرا به یکی از بهترین مناطق تفریحی جنوب کشور تبدیل خواهد شد .

وی با اشاره به پتانسیلها و استعدادهای بالای گردشگری در شهرستان گچساران افزود: این شهرستان به لحاظ شرایط آب و هوایی و نزدیکی به بنادر جنوب و وجود بقعه مبارک حضرت بی بی حکیمه (س) جزو مناطق مستعد گردشگری جنوب کشور است که باید از این جاذبه بیشترین استفاده را برد.

مرادی بیان کرد: هم اکنون مطالعات 14 منطقه گردشگری و تفریحی در سطح استان به پایان رسیده که دو منطقه "قلات گناوه" و "دشتک دیل" در شهرستان گچساران نیز جزو این مناطق است که بعد از دور سوم سفر هیئت دولت، عملیات اجرایی آنها شروع خواهد شد .

این مسئول یادآور شد: با اجرای این طرحها در شهرستان گچساران و بهره برداری از آن، یک منطقه گردشگری مناسب در جنوب کشور ایجاد خواهد شد .

وی همچنین با اشاره به نفتخیز بودن شهرستان گچساران خاطرنشان کرد: راه اندازی موزه نفت در این شهرستان یک فرصت جهت جذب توریست و گردشگر است که باید از این فرصت بیشترین استفاده را برد .

فرماندار گچساران نیز در این نشست گفت: صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت راحت و آسان و درآمدزا باید در این شهرستان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .

منوچهر حبیبی افزود: شهرستان گچساران جاذبه ها و پتانسیلهای زیادی برای جذب گردشگر دارد که در صورت سرمایه گذاری در این بخش به قطب گردشگری جنوب کشور تبدیل خواهد شد .