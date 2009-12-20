چهار تله کابین در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، یدالله مرادی بعد از ظهر یکشنبه در نشست ستاد گردشگری شهرستان گچساران افزود: هم اکنون مطالعات احداث سه تله کابین دنا، بویراحمد و بهمئی به اتمام رسیده و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
وی بیان داشت: مطالعات احداث یک تله کابین در شهرستان گچساران نیز شروع شده و پیشنهاد آن در دور سوم سفرهای ریاست جمهوری به استان مطرح خواهد شد.
مرادی عنوان کرد: این تله کابین در محدوده کوه خامی از سمت گچساران احداث خواهد شد که در صورت اجرا به یکی از بهترین مناطق تفریحی جنوب کشور تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به پتانسیلها و استعدادهای بالای گردشگری در شهرستان گچساران افزود: این شهرستان به لحاظ شرایط آب و هوایی و نزدیکی به بنادر جنوب و وجود بقعه مبارک حضرت بی بی حکیمه (س) جزو مناطق مستعد گردشگری جنوب کشور است که باید از این جاذبه بیشترین استفاده را برد.
مرادی بیان کرد: هم اکنون مطالعات 14 منطقه گردشگری و تفریحی در سطح استان به پایان رسیده که دو منطقه "قلات گناوه" و "دشتک دیل" در شهرستان گچساران نیز جزو این مناطق است که بعد از دور سوم سفر هیئت دولت، عملیات اجرایی آنها شروع خواهد شد.
این مسئول یادآور شد: با اجرای این طرحها در شهرستان گچساران و بهره برداری از آن، یک منطقه گردشگری مناسب در جنوب کشور ایجاد خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به نفتخیز بودن شهرستان گچساران خاطرنشان کرد: راه اندازی موزه نفت در این شهرستان یک فرصت جهت جذب توریست و گردشگر است که باید از این فرصت بیشترین استفاده را برد.
فرماندار گچساران نیز در این نشست گفت: صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت راحت و آسان و درآمدزا باید در این شهرستان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
منوچهر حبیبی افزود: شهرستان گچساران جاذبه ها و پتانسیلهای زیادی برای جذب گردشگر دارد که در صورت سرمایه گذاری در این بخش به قطب گردشگری جنوب کشور تبدیل خواهد شد.
وی بیان کرد: گچساران در این موقع از سال و ایام نوروز، پذیرای بیش از یک میلیون مسافر و گردشگر از اقصی نقاط کشور است که از جاذبه ها و اماکن سیاحتی و زیارتی این شهرستان بازدید می کنند.
