نحوه مشاهده و اصلاح اطلاعات ثبت‌ نامی کنکور سراسری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقاضانامه ثبت ‌نامی کلیه داوطلبان ثبت ‌نام کننده در آزمون سراسری سال 1389 از روز سه‌ شنبه 8 دی ماه تا روز شنبه 12 دی ماه به مدت 5 روز بر روی پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.sanjesh.org برای مشاهده داوطلبان و به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده قرار داده می‌شود.

کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1389 لازم است در این مدت به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و اطلاعات تقاضانامه ثبت ‌نامی خود را بر اساس دستورالعمل‌های مربوط بر روی سایت مشاهده کنند.

داوطلبان باید پس از ورود به سایت سازمان و انتخاب لینک مربوط به مشاهده اطلاعات ثبت‌ نامی امکان ورود به این لینک با در اختیار داشتن اطلاعات کارت اعتباری ثبت ‌نام (شامل شماره پرونده، شماره کاربر، رمز ورود و شماره شناسنامه) یا شماره پرونده و کد رهگیری وجود دارد.

پس از ورود با هر یک از دو روش فوق، اطلاعات ثبت‌نامی داوطلب، نمایش داده می‌شود. امکان مشاهده و در صورت لزوم ویرایش اطلاعات وجود دارد این امکان در انتهای صفحه نمایش با انتخاب گزینه ویرایش اطلاعات فراهم می‌شود.

چنانچه اطلاعات داوطلب نیاز به ویرایش داشته باشد با کلیک بر روی گزینه ویرایش اطلاعات، وارد مرحله ویرایش اطلاعات شده و نسبت به اصلاح مورد یا موارد اقدام و سپس با کلیک بر روی گزینه تأیید نسبت به صحت اطلاعات اقدام می شود.

داوطلبان لازم است کلیه اطلاعات ثبت‌نامی به ویژه گروه آزمایشی، دین، زبان امتحانی، شهرستان محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی، معدل را دقیقا کنترل کنند.

چنانچه اطلاعات داوطلبان کامل بوده و نیاز به ویرایش اطلاعات نیست باید بر روی گزینه تأیید نهایی کلیک کند.

اصلاح اطلاعات تنها از این روش امکان‌پذیر است لذا از داوطلبان گرامی تقاضا می ‌شود از ارسال درخواست کتبی و یا مراجعه حضوری به سازمان سنجش، خودداری کنند.