159 سازمان مردم نهاد در خراسان رضوی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری دومین انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد در هیئت نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد استان در 15 دی ماه خبر داد و افزود: بنا بر آیین نامه تاسیس و فعالیت سمن ها، انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد فعال در استان و شهرستانها در هیئت نظارت بر تاسیس و فعالیت استان هر دو سال یکبار برگزار می شود تا علاوه به عضویت در هیئت نظارت، در کارگروه ها و شوراهای مختلف مربوط به سمن ها حضور یابد.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی، انتخاب نماینده سازمان های مردم نهاد را اقدامی موثر در جهت تقویت نظارت و ارزیابی فعالیت سمن ها در استان خواند و گفت: با این اقدام علاوه بر افزایش بهره وری سمن ها، انتقادات و پیشنهادات سازمان های مردم نهاد به آسانی به مسئولان استان منتقل می شود.

وی با اشاره به فعالیت 159 سازمان مردم نهاد در استان ادامه داد: 31 سازمان مردم نهاد با حوزه فعالیت استانی و 128 سازمان مردم نهاد با حوزه فعالیت شهرستانی در خراسان رضوی وجود دارد که تمامی این سمن ها طی چهار سال گذشته مجوز دریافت کرده اند.

شمقدری افزود: آن دسته از سمنها که از استانداری پروانه تاسیس و فعالیت دریافت کرده و برابر مقررات به ثبت رسیده اند در صورت تمایل به شرکت در انتخابات می توانند تصویر پروانه تاسیس و فعالیت، معرفی نامه از سوی سمن به منظور معرفی یک نماینده جهت حضور در انتخابات و یک قطعه عکس از نماینده معرفی شده را تا پایان وقت اداری 13 دی ماه به دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری ارائه کنند.

وی گفت: سازمان های مردم نهاد با حوزه فعالیت شهرستانی نیز می توانند با ارائه مدارک فوق به فرمانداری شهرستان حوزه فعالیت خود، تا 13 دی ماه نسبت به شرکت در دومین انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد خراسان رضوی اقدام کنند.